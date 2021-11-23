Микола Пархомук очолював Любомльську РДА протягом року

Луцький міськрайонний суд оштрафував екс-голову Любомльської РДА Миколу Пархомука на 25,5 тис. грн. Чоловіка визнали винним у зловживанні впливом. У 2017 році екс-чиновник прийняв 2 тис. доларів хабара за обіцянку посприяти у виділенні в оренду 16 гектарів землі, зокрема, вплинути на посадовців з Держгеокадастру області. З посади голови Любомльської РДА його звільнили за три тижні після викриття на хабарі, у квітні 2017 року.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 17 листопада, у серпні 2016 року до Миколи Пархомука, який на той час обіймав посаду голови Любомльської РДА, звернулась жінка з проханням отримати у оренду або у власність земельні ділянки. На них вона хотіла вирощувати розторопшу. Микола Пархомук пообіцяв дізнатись, чи можливо це, у представників Держгеокадастру області.

Згодом Микола Пархомук повідомив, що у Куснищанській сільраді є придатні для цієї мети 10 гектарів землі. Замовниці вони підійшли. У листопаді підприємиця передала необхідні для оформлення документи, на що Микола Пархомук зазначив, що поки рішення про передачу ділянок у власність не прийнято, але «питання буде позитивно вирішено в 2017 році».

«Користуючись своїм службовим становищем, [Микола Пархомук] формував враження про те, що він як голова Любомльської РДА Волинської області за умови надання неправомірної вигоди може вплинути на начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області», – йдеться у вироку.

Наприкінці березня чиновник запропонував підприємиці отримати додаткові 16 гектарів землі і запевнив, що начебто це питання вже вирішено позитивно. Згодом за цю послугу чоловік отримав 2 тис. доларів. Затримали його в день прийняття хабара, 30 березня.

Микола Пархомук уклав угоду про визнання винуватості. Суддя Вячеслав Покидюк визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та призначив йому 25,5 тис. грн штрафу. Також екс-чиновник повинен заплатити понад 5 тис. грн за проведення експертиз. Оскаржити рішення можна у апеляційному суді протягом 30 днів.

На посаді голови Любомльської РДА Микола Пархомук пропрацював до квітня 2017 року. Розпорядження про його звільнення президент підписав лише 22 квітня, за три тижні після викриття на хабарі. Судячи з вироку, наразі Микола Пархомук офіційно непрацевлаштований.