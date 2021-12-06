На суді підозрюваний заперечував свою провину і стверджував, що справу проти нього сфабрикували

До п’яти років позбавлення волі засудив Рівненський міський суд громадянина Росії без місця реєстрації та без фактичного місця проживання в Україні за спробу зґвалтування. У квітні 2020 чоловік вийшов з колонії, де відбував покарання за повторне вчинення зґвалтування, а увечері 13 вересня того ж року він знову напав на юну дівчину й намагався зґвалтувати її. На щастя, крик про допомогу почули інші люди і вчасно нагодилися.

На суді дівчина розповіла, що того вечора йшла до друзів, які відпочивали біля озера Басів Кут у Рівному. Неподалік автозаправної станції на вул. Чорновола незнайомий чоловік зненацька схопив її за шию, заламав за спину руку й потягнув у кущі. Вона стала голосно кричати, нападник затулив їй рота, поклав обличчям до землі, став бити і душити за шию. Жертва пручалася й пропонувала гроші, аби лише відпустив. Він відповів, що гроші вона йому віддасть «після всього», притиснув дівчину до землі й спробував розстебнути її джинси. Він постійно примовляв, що коли кричатиме, задушить.

Раптом жертва відчула, що нападник встав і облишив її. Піднявши голову, побачила двох жінок з ліхтариками. Потім приїхали «швидка» та поліція, ґвалтівника затримали. На місці події поліція знайшла ніж, презервативи, коробку від мобільного і сам мобільний телефон, довідку про звільнення з колонії та парфуми. Медики, які оглянули дівчину, підтвердили, що була спроба зґвалтування, дівчина одержала психотравму та забої, характерні для боротьби з нападником.

Обвинувачений свою провину не визнав. Він розповів, що того дня одержав зарплату й купив собі новий телефон. Гуляв містом і чекав, поки його забере дружина, яка мешкає в Костополі, однак вона за ним не приїхала. Біля автозаправки зустрів дівчину, яка вдарила його по руці, новий телефон впав і розбився. Це нібито дуже розлютило чоловіка, і тому, з його слів, виникла шарпанина, а потім і бійка з незнайомим чоловіком. Після цього приїхали поліцейські й одягнули на нього кайданки. На суді підозрюваний заявив, що справу про зґвалтування у поліції сфальсифікували.

Однак свідки, висновки експертизи та зібрані докази вказали на те, що підозрюваний намагався уникнути відповідальності, оскільки вже мав судимості за аналогічні злочини. Суддя Святослав Рогозін визнав росіянина винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років.