На суді чоловік ховав обличчя й відмовлявся будь-що коментувати

До 10 років позбавлення волі засудили 44-річного мешканця Рівненщини за зґвалтування 13-річної падчерки. Дівчинка з багатодітної сім'ї довгий час приховувала вагітність, про злочин стало відомо лише після того, як на стан дівчинки звернули увагу вчителі Мізоцької спецшколи-інтернату. Попри повідомлення про систематичні гвалтування, правоохоронцям вдалося довести лише два епізоди насильства.

Про вирок 44-річному гвалтівнику падчериці 11 листопада повідомила прес-служба прокуратури. «Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів та у суді прокурором Здолбунівської окружної прокуратури доведено, що чоловік ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Дівчинка завагітніла та народила дитину – хлопчика, батьком якого є її ж вітчим», – повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Там уточнюють, що під час розслідування вдалося довести лише два епізоди насильства над дівчинкою. Втім, сам засуджений ще може подати апеляцію на це рішення суду, тож наразі вирок не набрав законної сили.

Про цю історію раніше повідомляло видання «Рівне Вечірнє», зазначаючи, що дівчина боялася розповідати про злочини вітчима, остерігаючись, що маму позбавлять батьківських прав.

У січні 2020 року вагітність семикласниці помітили вчителі Мізоцької спецшколи-інтернату для дітей з порушеннями мови. Директорка викликала у школу маму і тоді донька зізналася, що її згвалтував вітчим. Сам обвинувачений і раніше мав судимість, однак не вказано, про який злочин йдеться.

Відомо, що постраждала дівчина є однією з восьми дітей у сім'ї (четверо від першого шлюбу, четверо – від шлюбу з засудженим гвалтівником).