В Україні вже запрацював реєстр педофілів, проте наразі у тестовому режимі. Станом на вівторок, 26 жовтня, у списку внесли дані 171 особи, яка зараз відбуває покарання, або раніше була засуджена, за сексуальні злочини проти дітей. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Реєстр педофілів наповнюють працівники прокуратури та суду. Вони вивчають кожну особову справу, аби навіть вже після відбуття покарання, інформація про кожного злочинця була у цьому реєстрі.

«Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу», – розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Доступ до реєстру матимуть всі правоохоронці. Нагадаємо, закон про створення реєстру педофілів набув чинності​ 16 січня.