У березні цього року жовківська поліція затримала на гарячому 64-річного Миколу Думича, який намагався розбестити 11-річного хлопчика. Тоді навряд чи хтось би міг додуматись, що зовсім скоро виявиться, що Думич роками розбещував та гвалтував дітей у Жовкві.

У процесі слідства з'ясувалося, що вперше у розбещенні дітей Миколу Думича запідозрили ще у 90-х роках. Але тоді офіційно нічого так і не довели, і лише через десятки років він потрапив у СІЗО. Зараз Миколу Думича підозрюють у 19 епізодах сексуального насилля над дітьми, які він скоїв лише за останні 2,5 роки.

ZAXID.NET розповідає моторошну історію жовківського педофіла, якому десятки років вдалося залишитись непокараним.

Коля Афганець з «Еліни»

У Жовкві Микола Думич завжди вважався людиною з, м'яко кажучи, дивною репутацією. Він служив у Афганістані, де отримав контузію. Після війни у 90-х приїхав Жовкву, де отримав псевдо «Коля Афганець». Жив у центрі міста, на вулиці Львівській. Відомо, що Думич має педагогічну освіту і деякий час працював у місцевій школі №2 (у той період це була російськомовна школа), де викладав російську мову і літературу та був класним керівником. Зі школи Думича звільнили з незрозумілих причин на початку 90-х років. У цей період разом з дружиною відкрив у центрі міста магазин «Еліна», де вони продавали побутові товари і косметику. Уже тоді містом почали ширитися чутки, що Думич чіпляється до дітей – подружок своїх двох доньок та юних клієнток магазину. Діти розповідали батькам про те, що він запрошує їх до себе та непристойно жартує.

«Коли я була школяркою, він чіпався до нас, дітей. Всі в місті про це прекрасно знали, і знають. Він пропонував нам зайти до нього в каптерку в магазин за дезодорант чи лак до нігтів. Батьки нам категорично ще тоді забороняли заходити в той магазин», — пригадує у розмові із ZAXID.NET місцева мешканка Наталія С.

За словами ще кількох місцевих жителів, про нахили Миколи Думича знали і у поліції. Однак тоді не знайшлося доказів, що чоловік справді розпускав руки до дітей, всі вважали, що він лише невдало жартував до них.

Період затишшя

У Миколи Думича є дві доньки та уже колишня дружина, які живуть не в Україні. Дружина Думича багато років тому виїхала в Італію, а його старша донька живе у США. З молодшою донькою Думич деякий час жив удвох в Жовкві, поки та також не переїхала в Італію. ZAXID.NET намагався поговорити з колишньою дружиною Думича, однак вона відмовилась згадувати колишнього чоловіка.

На початку 2000-х Миколі Думичу якось вдалося покращити свою репутацію. Він почав активно цікавитись політикою і у 2004 році навіть був довіреною особою кандидата у президенти від партії «Нова сила» Юрія Збітнєва. Тоді ж Микола Думич очолив головою асоціацію інвалідів у Жовкві.

Магазин «Еліна» у центрі Жовкви Думич згодом здав в оренду. Він також отримував пенсію ветерана війни та соціальні виплати за інвалідність.

Уже у пенсійному віці став активним користувачем соцмереж. Лише у Facebook у нього є дві сторінки, які він постійно оновлював політичними дописами. Він доволі часто лишав нецензурні і образливі коментарі під дописами у спільнотах в Facebook. Адміністратор спільноти «Жовква – моє місто» у Facebook Ігор Муравський розповів ZAXID.NET, що неодноразово доводилось видаляти Думича з групи через некоректні висловлювання та спам. Однак той відразу ж реєстрував нові акаунти і долучався до групи знову.

Загалом жовківчани вважали Думича «місцевим божевільним», який лише і міг, що погрожувати дописувачам у соцмережах. Про його словесні зачіпання до дітей також багато хто знав, навіть його родичі, однак ніхто не підозрював, наскільки насправді серйозною є ситуація.

У 2015 році з Миколою Думичем сталася доволі дивна історія. Він почав опікуватись хлопчиком-сиротою, який кілька місяців виховувався у греко-католицькому притулку «Мілес ЄЗУ – воїни Ісуса – для хлопців», який розташований у селі Бортники Стрийського району, що за 100 км від Жовкви. Тоді хлопчику було близько 11 років, розповів ZAXID.NET директор притулку Роман Марків.

«Як він з ним познайомився, я не знаю. Як тільки хлопця до нас влаштували, він почав за нього нам гроші надсилати, хоча ми нічого не просили. Потім, коли його від нас перевели, він нам погрожував і казав, що ми цього хлопчика неправильно виховуємо. Там дуже нездорові були стосунки. Він давав багато грошей хлопцеві», – згадує тогочасні події Роман Марків.

Коли соцслужба перевела хлопчика в інше місце, Микола Думич намагався через суд притягнути до відповідальності керівництво притулку. Він вважав, що з хлопчиком жорстоко поводилися і відбирали у нього особисті речі, зокрема, його подарунки. Тоді суд не став на сторону Миколи Думича і відмовився відкривати провадження проти керівництва притулку.

Як розвивались стосунки Думича з цим хлопцем далі і чи розвивались вони взагалі, невідомо. У поліцію про дивні стосунки дорослого чоловіка з незнайомим хлопчиком ніхто не повідомляв.

19 епізодів

Лише через понад 20 років після того, як місцева поліція дізналася про плітки, які ширилися містом, на нього знову звернули увагу. Причиною стала заява батьків місцевого 11-річного хлопчика, якого Думич намагався запросити до себе у гості. Хлопчик не погодився, але розповів батькам, що 7 березня той так само запросив його друга, а потім оголився перед ним і цілував дитину в живіт.

Поліцейські виріши влаштувати стеження за Миколою Думичем, щоб зібрати переконливі докази. 18 березня уже під контролем правоохоронців 11-річний хлопчик таки прийшов до нього додому. І у момент, коли Микола Думич роздягнувся перед дитиною, його затримали. Він не встиг зробити жодної шкоди дитині, окрім психологічної, вочевидь.

Тоді 19 березня про затримання педофіла досить коротко повідомила Львівська обласна прокуратура. «Встановлено, що у одному з міст Львівського району чоловік вчиняв розпусні дії щодо 11-річного хлопчика. Підозрюваного затримано на місці злочину», – йшлося в офіційному повідомленні прокуратури. Про причетність Миколи Думича до інших випадків сексуального насильства в той момент не повідомлялось.

64-річний Микола Думич вів щоденник, де записував інформацію про своїх жертв

Джерела у правоохоронних органах повідомили ZAXID.NET, що під час обшуку у квартирі Думича поліцейські знайшли щоденник, де він записував імена та прізвища усіх дітей, яких він запрошував до себе додому. У зошиті він записував суми, які платив дітям за послуги. Під час затримання він одразу заявив, що ні до чого не змушував дітей – за його словами, вони на все погоджувалися добровільно, за гроші.

Миколу Думича одразу ж взяли під варту і етапували у СІЗО, що на вул. Городоцькій у Львові.

У процесі слідства, яке тривало три місяці, поліції вдалося виявити причетність Миколи Думича до 19 випадків розбещення, зґвалтування та сексуального насильства над дітьми. Усі ці випадки сталися з осені 2019-го до березеня 2021 року, а жертвами були діти обох статей від 8 до 13 років.

Звідки Микола Думич знав усіх своїх жертв – до кінця незрозуміло. Іноді діти самі розповідали своїм друзям, що «там живе дядько, який ходить голий і платить за це гроші».

Микола Думич проживав у багатоквартирному будинку на вул. Львівській, 52 у Жовкві

У цей період Микола Думич мешкав сам в квартирі у багатоквартирному будинку на вул. Львівській. За версією прокуратури, він втирався в довіру до дітей і запрошував їх до себе додому; наперед домовлявся про оплату і записував усі свої витрати у спеціальний щоденник. В основному його жертвами були діти з бідних або неповних сімей: він давав їм гроші та купував одяг. Думич переконував дітей, що нічого страшного з ними не робить. Його жертви не кричали і не намагались втекти, тому сусіди ніколи не викликали поліцію.

Микола Думич ніколи не займався з дітьми проникаючим сексом, але змушував їх орально задовольняти його, торкався їх та мастурбував при дітях, показував їм дитяче порно. Часто він запрошував дітей не поодинці, а одразу по двоє і примушував їх до близькості між собою. Деяких дітей він кликав до себе по кілька разів.

Результати обшуку у помешканні Миколи Думича і нові факти у справі стали шоком для поліції, для сусідів і всіх, хто знає Думича. Троль з фейсбуку та місцевий дивак у мить перетворився в монстра.

Ще не кінець

У прес-службі Львівської обласної прокуратури ZAXID.NET повідомили, що 10 червня у справі Миколи Думича завершилось слідство. Він залишається у СІЗО, де чекає на початок суду. Його будуть судити одразу за чотирма статтями ККУ: розбещення неповнолітніх, сексуальне насильство, примушування до вступу у сексуальний зв'язок та зґвалтування особи, якій не виповнилося 14 років. За інформацією ZAXID.NET, Микола Думич уже визнав свою провину. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Якщо ви стали свідком недбалості чи насильства щодо дітей – звертайтесь до Львівського міського центру соціальних служб (сайт, Facebook, Instagram).

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