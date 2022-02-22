65-річний Микола Думич десятиліттями розбещував дітей у Жовкві

Кам'янка-Бузький районний суд виніс вирок серійному педофілу Миколі Думичу, який розбещував і ґвалтував дітей у себе дома. 65-річного пенсіонера з Жовкви визнали винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України і присудили йому 15 років тюрми. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 22 лютого.

Жовківська поліція затримала Миколу Думича у березні 2021 року після чергового випадку розбещення дитини. 11-річний хлопчик розповів батькові про те, що Думич робив з дітьми у себе вдома і поліція розпочала розслідування.

У процесі слідства з'ясувалося, що вперше у розбещенні дітей Миколу Думича запідозрили ще у 90-х роках. Але тоді офіційно нічого так і не довели, і лише через десятки років його затримали. Загалом Миколу Думича підозрювали у 19 епізодах сексуального насилля над дітьми, які він скоїв лише за останні 2,5 роки. Під час обшуку за місцем проживання Думича на його персональному комп’ютері правоохоронці виявили також відеофайли із дитячою порнографією.

Під час слідства Микола Думич весь час перебував у львівському СІЗО. Йому висунули обвинувачення одразу за кількома статтями ККУ: зґвалтуванні, примушуванні до вступу в статевий зв'язок, статевому насильстві та розбещенні малолітніх дітей, а також у зберіганні дитячої порнографії. У понеділок, 21 лютого, Кам'янка-Бузький районний суд розглянув справу Миколи Думича і визнав його винним за усіма статтями.

Вирок суду набере чинність за 30 днів з моменту його оголошення. Упродовж цього часу Микола Думич буде перебувати у слідчому ізоляторі.