Соціологічна агенція Fama провела перше загальноукраїнське дослідження щодо сексуального насилля в Україні, під час якого з’ясували, що практично кожен четвертий опитаний у дитинстві став жертвою сексуального насилля чи домагань. 4% опитаних розповіли соціологам, що були згвалтовані у дитинстві (до 18 років).

Агенція Fama провела соціологічне дослідження разом з Центром гідності дитини УКУ. Керівниця дослідницької агенції Fama Мар’яна Малачівська наголосила, що це перше в Україні дослідження, яке стосується сексуального насильства.

«У світі є дослідження, які стосуються цієї тематики, але більшість цих досліджень, зокрема і тих, що представлені в Україні, фокусуються на статевому вихованні. Досліджень, які фокусуються на сексуальному насиллі, особливо в питаннях дітей, немає. І ці дані, які ми представляємо, це вперше в Україні проведено такого роду дослідження», – сказала Мар’яна Малачівська.

Дані щодо першого сексуального досвіду (клікніть на зображення для збільшення)

«Чому це важливо? Тому що такі діти стають дорослими і мають більше схильностей до різного роду залежностей, до суїциду, і також можуть повторювати таку ж поведінку на своїх сім’ях. Тому дуже важливо знати ці цифри, розуміти проблему, рефлексувати на неї у суспільстві і діяти – робити дитинство безпечним, щоб діти не боялись говорити», – пояснює керівниця Центру гідності дитини УКУ Христина Шабат.

Українці зазвичай дізнаються про секс від друзів, але відповідальними за секспросвіту вважають батьків (клікніть на зображення для збільшення)

Дані дослідження свідчать, що в українських родинах не говорять про секс. Учасники дослідження розповідають, що вперше довідались про секс від своїх друзів (42%). Подібні розмови з батьками відбулись у 17% респондентів. Ще по 5% дізнались про секс від вчителів чи вихователів, а 4% опитаних – з фільмів чи відео. Проте саме відповідальними за секспросвіту учасники дослідження визнають батьків (93%).

Компоненти сексуальної просвіти для дітей різного віку (клікніть на зображення для збільшення)

Загалом українці розуміють важливість секспросвіти для дітей. 46% респондентів вважають її необхідно починати ще до 8 років, 80% – у віці 9-13 років, 92% – після 14 років. Серед респондентів, у яких є діти, більше прихильників системної та ранньої секспросвіти, аніж серед тих, у кого дітей немає

33% українців сексуально активними стали у віці 16-17 років, ще 51% – після досягнення повноліття. Перші партнери зазвичай дещо старші (у 24% – 16-17 років, у 72% – старші 18 років).

Які дії українці вважають сексуальним насиллям (клікніть на зображення для збільшення)

Сексуальне насилля учасники дослідження трактують досить широко. До цієї категорії відносяться чимало дій (від сексу до небажаних торкань чи витріщання), вчинені щодо неповнолітніх.

Такі дії відносять до насилля й коли мова йде про повнолітніх. Йдеться про оральний секс (його у повнолітньому віці відносять до сексуального насилля 55% респондентів), підглядання за оголеними людьми (65%), отримання небажаних повідомлень сексуального характеру (69%), отримання небажаних інтимних фото чи відео (73%), ексгібіціонізм (75%). У сексуальному насиллі здебільшого звинувачують того, хто його чинить (77%), але 21% респондентів бачать провину обох сторін.

23% опитаних є жертвами сексуального насилля чи домагання (клікніть на зображення для збільшення)

Згідно з даними дослідження практично кожен четвертий опитаний (23%) став жертвою сексуального насильства чи домагань у віці до 18 років, серед яких 4% стали жертвою зґвалтування у дитинстві. Жінки частіше за чоловіків стають жертвами сексуального насилля.

43% респондентів, що стали жертвами сексуального насилля в дитинстві, нікому не розповідали про те, що трапилось, аргументуючи це соромом чи страхом. 40% розповідали про це зазвичай друзям, рідше батькам, вкрай рідко вчителям чи іншим.

Відповідальними за попередження сексуального насилля щодо дітей учасники опитування вважають батьків дитини (92%), далі – педагогів (52%), а також шкільних психологів/соціальних педагогів (34%) та правоохоронні органи (52%).

Методологія:

Дослідження проводилось 6-19 серпня методом face-to-face та самозаповнення анкет респондентами з усіх регіонів України. Загалом було опитано 1600 респондентів віком від 16 до 55 років. Під час дослідження застосували багатоступеневу пропорційну стратифікаційну вибірку з використанням маршрутного методу та квотуванням на останньому щаблі. Квотування здійснювали за такими соціально демографічними характеристиками як вік і стать.

Похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує: