Усім затриманим повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на умисне вбивство

У Києві правоохоронці викрили агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка готувала замовні вбивства українських військових і громадських діячів. Про це у вівторок, 31 березня, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, координацію дій здійснював кадровий співробітник російських спецслужб. Він визначав цілі, розподіляв ролі між виконавцями та контролював підготовку. До складу групи входили керівник охоронної компанії, правоохоронець, колишній засуджений та жінка, яка відповідала за логістику і перевезення.

Слідчі встановили, що учасники діяли за чітко визначеним планом: один мав безпосередньо виконувати вбивства, інші забезпечували транспорт, прикриття та організаційні питання. Окремий фігурант отримував інформацію з закритих баз даних і передавав її представникам РФ.

Для пересування зловмисники використовували автомобілі з проблисковими маячками, маскуючись під охоронні структури. Це дозволяло їм безперешкодно залишати місце потенційного злочину. Зброю та боєприпаси учасники брали зі схронів у Київській і Черкаській областях. Крім того, вони готувалися до скоєння терактів із використанням вибухівки, яку планували закладати під автомобілі своїх цілей.

Затримання відбулося напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у столиці. Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю, мобільні телефони, SIM-картки та інші докази.

Усім затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб, а також у несанкціонованому втручанні в інформаційні системи. Організаторів, які перебувають на території Росії, додатково підозрюють у підготовці диверсії.

Нагадаємо, 24 березня правоохоронці викрили агентурно-бойову мережу Росії, учасники якої збирали розвіддані про Сили оборони та готували теракти і замовні вбивства. Серед потенційних цілей були радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко, а також боєць РДК Ілля Богданов.