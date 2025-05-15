За місяць бійцям групи «Вугледар» вдалось майже вдвічі збільшити втрати російської армії

Українським військовим вдалось покращити тактичне положення на трьох ключових напрямках у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» в Донецькій області. Про це у четвер, 15 травня, повідомив командувач тактичної групи Сергій Наєв.

Наєв розповів, що на Новопавлівському та Покровському напрямках російські війська продовжують штурми, щоб прорватись до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей.

«Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи «Вугледар» та злагодженій роботі з командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках. Ми зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення», – розповів він.

Командувач тактичної додав, що за місяць бійцям групи «Вугледар» вдалось майже вдвічі збільшити втрати російської армії:

9641 військовий

75 артилерійських систем,

19 танків,

37 бронемашин,

729 одиниць автотехніки, квадроциклів, баггі,

16 складів боєприпасів.

«Особливо запекло ворог рвався вперед під час останнього масованого наступу на Новопавлівському напрямку», – додав Наєв.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що оператори підрозділу РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону знищили 4 позиції зльоту FPV-дронів російської армії на Курському напрямку.