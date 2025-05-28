СБУ повідомила про підозру росіянину, якого захопили у полон у січні 2025 року на Курщині

СБУ повідомила про підозру російському солдату, який розстріляв двох полонених військовослужбовців ЗСУ, а потім сам потрапив у полон. Росіянина захопили у полон на території Курщини, де він стратив українських бійців, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 28 травня.

За даними правоохоронців, 9 січня 2025 року росіянин разом зі своїми поплічниками під час боїв на Курському напрямку розстріляв двох захоплених у полон військовослужбовців ЗСУ. Слідство встановило, що розстріл здійснив стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти російських збройних сил.

«Утім, через два дні після вбивства диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) окупанта знайшли і атакували українські воїни ССО. За результатами боєзіткнення ворожий підрозділ було частково знищено, а фігуранта взято у полон», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначимо, у січні пресслужба ССО повідомила, що захопила у полон трьох росіян, один з яких – відповідальний за страти боєць морської піхоти 40 арктичної бригади ЗС Росії. За даними ССО, по українських полонених стріляли російські військові з позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий» – трьох останніх оператори ССО ліквідували, а «Ярого» разом з іще двома росіянами взяли у полон. Ліквідацію окупантів, відповідальних за розстріли та захоплених у полон росіян бійці ССО показали на відео.

За даними СБУ, окупант намагався приховати факт розстрілу українських полонених, проте правоохоронці зібрали докази проти нього.

«З’ясовано, що обидва українських військових потрапили у полон до рашистів після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони. Тимчасово захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Унаслідок вогневого ураження обидва українці загинули на місці», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці повідомили росіянину про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (скоєння воєнних злочинів, передбачених статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб). Окупанту загрожує довічне позбавлення волі.