Затриманим загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції викрили агентурну групу Росії, яка за допомогою відеореєстраторів коригувала ракетні удари на Сході, Півдні та Заході України. Про це у понеділок, 26 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці затримали п’ятьох російських шпигунів, які були знайомі між собою, але діяли окремо та мали одного куратора зі спецслужби окупантів. До складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його знайома зі співмешканцем та двоє братів з Харківщини. Наймолодшому російському агенту 16 років, а найстаршому – 23. Росіяни завербували зрадників до співпраці через Telegram-канали, де вони шукали підробіток.

За завданням окупантів, агенти мали підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях.

«Щоб виконати завдання, фігуранти подорожували містами, де поруч із потенційними цілями паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час розвідки затримані перебували у найближчому до авто кафе, яке використовували як «спостережний пункт». Періодично вони поверталися до машини, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті.

«Контррозвідка СБУ завчасно викрила російську агентуру і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання», – йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили затриманим підозри у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), підозрюваним загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.