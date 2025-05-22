Ворожим поплічником виявився 40-річний ІТ-фахівець з Донеччини

Служба безпеки України у четвер, 22 травня, повідомила про затримання агента російської воєнної розвідки на Донеччині. Він погодився допомагати ворогу в обмін на близькі стосунки з російською військовою.

Ворожим поплічником виявився 40-річний ІТ-фахівець з Донеччини. Російська військова в одній із заборонених соцмереж запропонувала йому близькі стосунки в обмін на розвідінформацію.

Серед основних об’єктів, які цікавили росіян, були укріпрайони та запасні командні пункти українських військ. Окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб.

«Співробітники СБУ запобігли цьому та затримали інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони», – додають у повідомленні.

Російського агента затримали, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 травня Служба безпеки України затримала 47-річного чоловіка, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині, щоб викрасти нові розробки ЗСУ.