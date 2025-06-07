Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали у Дніпрі двох чоловіків, які на замовлення російської спецслужби підірвали автомобіль прокурора. Внаслідок вибуху правоохоронець отримав поранення. Про це у суботу, 7 червня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генпрокурора.

За даними слідчих, у п’ятницю, 6 червня, затримані за вказівкою російського куратора заклали вибуховий пристрій у авто місцевого прокурора. Згодом активували вибухівку, а біля місця злочину встановили пристрій дистанційного спостереження та керування.

«Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці встановили, що окупанти завербували чоловіків через телеграм-канал, у якому затримані шукали варіанти підробітку. Російських агентів затримали через кілька годин після вчинення злочину. Під час обшуку у них вилучили компоненти для саморобного вибухового пристрою. Зазначається, що наразі затримані дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах Росії.

Затриманим оголосили підозри у вчинені терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 червня СБУ повідомила про затримання 32-річного російського агента, який готував теракт біля ТЦК у Стрию Львівської області.