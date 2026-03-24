Безпілотник вибухнув і впав в озеро Лавісас

Безпілотник, який у понеділок, 23 березня, перетнув повітряний простір Литви та впав у Варенському районі, був українського походження. Про це у вівторок, 24 березня, повідомила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

За її словами, інцидент пов’язаний із нічною операцією України проти Росії. Унаслідок виконання бойового завдання дрон збився з курсу та опинився на території Литви, де згодом розбився і вибухнув.

Очільниця уряду зазначила, що наразі триває розслідування і остаточні висновки щодо типу безпілотника будуть оприлюднені пізніше.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас також припускав українське походження дрона. Він пов’язував інцидент із атакою на нафтопереробний об’єкт у Приморську Ленінградської області Росії.

«Дуже ймовірно, що це український дрон, який під впливом засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу і впав у нас. БпЛА не виявили ані Литва, ані Білорусь, оскільки він летів нижче, ніж, мабуть, на висоті 300 м, служби ще з’ясовують цей момент», – додав міністр.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 23 березня, у Варенському районі в селі Лавісас біля кордону з Білоруссю впав та вибухнув безпілотник. На тлі інциденту прем'єр-міністерка Литви скликала засідання Комісії з національної безпеки, а міністр оборони наголосив на необхідності посилювати протиповітряну оборону Литви, адже, на його думку, поки триває війна в Україні, такі випадки можуть повторюватися.

Зауважимо, що тієї ночі Сили оборони дійсно здійснили атаку на Ленінградську область Росії. Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про ураження нафтового терміналу «Транснефть – порт Приморськ». За попередньою інформацією, українські військові влучили в резервуарний парк і нафтоналивну інфраструктуру.