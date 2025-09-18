На пляжі в Латвії виявили хвостову частину російського безпілотника

У четвер, 18 вересня, на одному з пляжів Латвії виявили уламок російського ударного дрона «Гербера». Про це повідомили у пресслужбі Національних збройних сил Латвії.

Уламки російського безпілотника виявили у Варвській волості Вентспілського краю на заході Латвії. За даними збройних сил країни, на пляж винесло хвостову частину дрона.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що уламки російського дрона дослідили фахівці NAF. Експерти підтвердили, що об’єкт не є вибухонебезпечним.

За фактом знахідки прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня доручила очільниками Міноборони та МВС зв’язатися з польськими колегами. Посадовці мають визначити, чи дрон, який винесло на пліж Латвії, схожий на знайдені безпілотники в Польщі.

«Нашим пріоритетом було зміцнення східного кордону, але водночас очевидно, що не менш важливо захищати узбережжя Балтійського моря, встановлюючи необхідні датчики», – написала прем’єр-міністерка в Х.

Атака російських дронів на Польщу

У ніч на 10 вересня під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території України та Білорусі.

Зазначається, що з 19 зафіксованих над Польщею безпілотників вдалося збити лише кілька. Після цього інциденту президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема ударних дронів типу «шахед»

Вже 18 вересня Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з БпЛА. Оперативна група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив для збиття дронів.