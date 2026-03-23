Місце, де виявили уламки безпілотника

В ніч на понеділок, 23 березня, у Литві біля кордону з Білоруссю впав та вибухнув безпілотник. Про це повідомили литовські новинні сайти LRT та Delfi.

Подія трапилась у Варенському районі в селі Лавісас, дрон впав на вкрите льодом однойменне озеро. За словами представника армії Литви майора Гінтаутаса Цюніса, до Єдиного центру допомоги, а також до військових, звернувся місцевий житель та повідомив, що близько 03:00 чув звуки польоту дрона та вибух.

На місце події прибули всі екстрені служби та виявили металеві та пластикові уламки, а також двигун. Також Гінтаутас Цюніс зазначив, що слідів вибухівки на місці події не виявили, однак, наголосив він, це не означає, що її не було. Литовський майор каже, що поки що все вказує на те, що у Литві дійсно впав дрон, також він припускає, що БпЛА міг залетіти до країни з Білорусі. Водночас зазначає, що військові радари не фіксували вночі польоти безпілотників.

«Вирва дуже схожа на ту, що утворюється на місці вибуху, тому можна припустити, що це був дрон. Наразі збирають докази, всі деталі. Намагаються нічого не пропустити, пізніше все передадуть слідчим, буде проведено розслідування, ідентифікують, що це за об'єкт, подивляться, що тут сталося, хто, що бачив, хто не бачив, що далі робитимуть з дроном, з'ясується пізніше. [...] Але вибух, є вибух. Це завжди небезпечно, тут немає ніяких сумнівів», – зазначив Гінтаутас Цюніс.

На тлі інциденту прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене скликала засідання Комісії з національної безпеки. Водночас міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначив, що поки Росія веде війну проти України, ймовірність «таких інцидентів залишається високою». Тому Каунас наголосив на необхідності посилювати протиповітряну оборону Литви. Також він зазначив, що найближчим часом планує здійснити візит до України для консультацій щодо посилення литовської ППО.

«Ми маємо прийняти нову реальність, але не повинні виправдовуватися чи ухилятися від відповідальності – ми маємо працювати ще наполегливіше, щоб посилити наші можливості з повітряного спостереження та оборони», – наголосив Робертас Каунас.





Російські дрони в інших країнах

У вересні 2025 року на одному з пляжів Латвії виявили уламок російського ударного дрона «Гербера».

Крім того, вночі 10 вересня під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Встановлено, що щонайменше 19 безпілотників залетіли до Польщі з Білорусі.

17 березня 2026 року про виявлення уламків російського ударного дрона повідомляла поліція Молдови. Наголошувалось, що БпЛА був споряджений вибухівкою.