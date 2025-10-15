Затриманим хмельничанам загрожує до 8 років тюрми за шахрайську схему

Поліцейські викрили чотирьох мешканців Хмельницького, які створили власну криптовалюту та через телеграм-канали залучали інвесторів. Коли ті вкладали гроші, зловмисники блокували їм доступ до рахунків і забирали придбані активи. Кількість постраждалих та точний розмір збитків наразі встановлюють. Про це повідомила 15 жовтня пресслужба поліції області.

За даними слідства, організував незаконну схему 21-річний хмельничанин із трьома спільниками. Зловмисники розробили власну криптовалюту та залучали інвесторів через телеграм-спільноти, де демонстрували розкішний спосіб життя та вигадані прибуткові угоди.

Після того як люди вкладали гроші, аферисти блокували їм доступ до активів і переводили цифрову валюту в готівку через анонімні сервіси. Жертвами шахраїв стали щонайменше п’ятеро українців, а також інвестори з Європи та Близького Сходу.

Під час обшуків у Хмельницькому та Києві правоохоронці вилучили техніку, носії з криптогаманцями, чорнові записи та елітні автомобілі.

Наразі організатору та трьом учасникам афери оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.