Четверо мешканців Хмельницького створили власну криптовалюту та ошукали інвесторів
Жертвами шахраїв стали громадяни України, країн Європи та Близького Сходу
Поліцейські викрили чотирьох мешканців Хмельницького, які створили власну криптовалюту та через телеграм-канали залучали інвесторів. Коли ті вкладали гроші, зловмисники блокували їм доступ до рахунків і забирали придбані активи. Кількість постраждалих та точний розмір збитків наразі встановлюють. Про це повідомила 15 жовтня пресслужба поліції області.
За даними слідства, організував незаконну схему 21-річний хмельничанин із трьома спільниками. Зловмисники розробили власну криптовалюту та залучали інвесторів через телеграм-спільноти, де демонстрували розкішний спосіб життя та вигадані прибуткові угоди.
Після того як люди вкладали гроші, аферисти блокували їм доступ до активів і переводили цифрову валюту в готівку через анонімні сервіси. Жертвами шахраїв стали щонайменше п’ятеро українців, а також інвестори з Європи та Близького Сходу.
Під час обшуків у Хмельницькому та Києві правоохоронці вилучили техніку, носії з криптогаманцями, чорнові записи та елітні автомобілі.
Наразі організатору та трьом учасникам афери оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.