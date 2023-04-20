Стоматологиню Інну Кравчук звинувачували у нанесенні побоїв чотирьом дітям

Рівненський суд закрив кримінальне провадження щодо стоматологині Інни Кравчук, яку звинувачували у побитті дітей. Всього йшлось про чотири такі випадки, коли жінка шарпала малолітніх пацієнтів, а одній з потерпілих навіть нанесла легкі тілесні ушкодження. У квітні цього року адвокат жінки подав клопотання з проханням закрити справу через закінчення строків давності, мотивуючи це тим, що з моменту інцидентів минуло два роки. Проти цього не заперечував ані прокурор, ані представники потерпілих дітей.

Нагадаємо, стоматологиню звинувачували у нанесенні побоїв малолітнім пацієнтам. Перші три зафіксовані слідством випадки стались улітку 2020 року у приватній клініці Hollywood, де на той час працювала Інна Кравчук.

Ще один випадок стався у лютому 2021 року в клініці Only Kids – це заклад, який заснувала сама Інна Кравчук. Слідство встановила, що жінка нанесла дівчинці, яка прийшла до неї на лікування, легкі тілесні ушкодження. Зокрема, після прийому у дівчинки виявили садна на шиї та плечах.

Стоматологині інкримінували порушення ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 126 ККУ (побої та мордування).

Як йдеться в ухвалі Рівненського міського суду від 7 квітня, захисник обвинуваченої подав клопотання, аби суд закрив справу через завершення строків давності, оскільки з моменту скоєння злочину минуло більше двох років.

На засіданні були й представники двох потерпілих дітей. Вони проти закриття справи не заперечували. Представники інших двох потерпілих на засідання не прийшли і повідомили, що справу можна розглядати без їхньої участі.

Відтак суддя Микола Бердій постановив звільнити обвинувачену через закінчення строків давності. Кримінальне провадження щодо Інни Кравчук постановили закрити.