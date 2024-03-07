Білкові продукти корисні і для фігури, і для здоров'я загалом

Навесні чимало людей прагнуть позбутися зайвих кілограмів. І не лише заради гарної фігури. Надмірна вага є одним із чинників, що провокують розвиток цілої низки захворювань: цукрового діабету другого типу, гіпертонії, атеросклерозу тощо. Позбутися зайвих кілограмів важко, не додавши в свій раціон білок. Він допомагає прискорити метаболізм і спалити калорії, повідомляє Health Shots і називає сім білкових продуктів, які радить включити до щоденного раціону.

1. Яйця. Вони є джерелом поживних речовин, багаті білком, вітамінами та мінералами. Вживання яєць на сніданок допоможе прискорити метаболізм і контролювати апетит протягом дня, що призводить до зниження споживання калорій. Їх варто їсти з великою кількістю овочів.

2. Грецький йогурт. Він є чудовим джерелом білка та пробіотиків, що робить його найкращим вибором для схуднення. У ньому менше цукру та більше білка, ніж у звичайному йогурті, що допомагає вгамувати голод і сприяє здоровому мікробіому кишечника. Грецький йогурт можна їсти окремо або додавати до смузі та салатів.

3. Сир. Нежирний молочний продукт з високим вмістом білка може допомогти позбутися зайвих кілограмів. Він багатий на білок казеїн, який повільно засвоюється, завдяки чому ви відчуваєте ситість протягом тривалого часу. Для ситної закуски сир варто поєднувати з фруктами або використовувати його як кремову начинку до запеченої картоплі чи цільнозернових крекерів.

4. Кіноа. Це цільне зерно без глютену також є повноцінним білком, тобто містить усі дев’ять незамінних амінокислот. У ньому багато клітковини та низький глікемічний індекс, що робить його ідеальним вибором для схуднення. Кіноа можна додавати в салати, супи або використовувати як гарнір, щоб збільшити споживання білка та сприяти ситості.

5. Сочевиця. Вона багата на білок, клітковину та важливі вітаміни й мінерали, і у ній мало жиру та калорій, що робить її чудовим варіантом для втрати ваги. Сочевицю можна використовувати в різноманітних стравах, таких як супи, рагу, салати тощо.

6. Тофу. Тофу, виготовлений із соєвих бобів, є білком рослинного походження, який підходить як для вегетаріанців, так і для веганів. Він має низьку калорійність і багатий білком, добре вбирає смаки, тому його можна запікати, смажити в соусі або в клярі, додавати в суп, салати.

7. Лосось. Він багатий омега-3 жирними кислотами та високоякісним білком, корисний і для здоров’я серця, і для схуднення. Білок у лососі допомагає залишатися ситими, одночасно підтримуючи ріст м’язів. Оскільки лосось також має низьку калорійність, він може стати чудовим доповненням до вашої дієти для схуднення.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.