Ефективний спосіб зберегти на зиму петрушку, цибулю та кріп

Під час заготівлі зелені на зиму хочеться, щоб вона довго зберігала колір та аромат. Arguments розповідає про маловідомий спосіб зберегти зелену цибулю, петрушку, кріп свіжими й корисними.

Для цього потрібно ретельно промити зелену цибулю, а потім просушити. Згодом нарізати її кільцями. Далі вам знадобиться півлітровий чистий слоїк та сіль (рекомендують використовувати приблизно 250 г солі на кілограм зелені). У скляну посудину потрібно насипати невеликий шар солі, а потім викласти шар цибулі. Так слід робити, поки не заповните посудину.

Зазначимо, що шари цибулі можна розбавляти петрушкою чи кропом. Так у вас вийде «зелене» асорті, яке зберігатиметься всю зиму. Якщо ж цибуля буде занадто солоною, то перед споживанням її можна промити водою.

Важливо підібрати для слоїка герметичну кришку. Засолену зелень можна зберігати в холодильнику всю зиму.