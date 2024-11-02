Як зберегти на зиму кріп, петрушку та цибулю: спосіб, про який ви не знали
Під час заготівлі зелені на зиму хочеться, щоб вона довго зберігала колір та аромат. Arguments розповідає про маловідомий спосіб зберегти зелену цибулю, петрушку, кріп свіжими й корисними.
Для цього потрібно ретельно промити зелену цибулю, а потім просушити. Згодом нарізати її кільцями. Далі вам знадобиться півлітровий чистий слоїк та сіль (рекомендують використовувати приблизно 250 г солі на кілограм зелені). У скляну посудину потрібно насипати невеликий шар солі, а потім викласти шар цибулі. Так слід робити, поки не заповните посудину.
Зазначимо, що шари цибулі можна розбавляти петрушкою чи кропом. Так у вас вийде «зелене» асорті, яке зберігатиметься всю зиму. Якщо ж цибуля буде занадто солоною, то перед споживанням її можна промити водою.
Важливо підібрати для слоїка герметичну кришку. Засолену зелень можна зберігати в холодильнику всю зиму.