Не забувайте утеплювати гарбузи теплою ковдрою під час морозів

Гарбуз є дуже популярною та невимогливою до умов вирощування рослиною, відомою своїми поживними та смачними плодами. Він успішно росте у різноманітних кліматичних зонах і при мінімальному догляді може давати багатий урожай. Однак, багатьох городників хвилює питання, як правильно зберігати гарбузи, щоб вони не псувалися взимку. Про це пише «Фермерство».

При виборі місця для зберігання урожаю слід пам'ятати про декілька важливих рекомендацій. Приміщення має бути сухим, затемненим (без доступу прямих сонячних променів) і, бажано, з вологістю не вище норми. Льох, підвал чи сарай ідеально підходять за цими критеріями. Зберігати урожай можна також у квартирі, наприклад, у кладовці чи на балконі.

Для того, щоб гарбуз зберігався довго, потрібно забезпечити певні умови:

спершу уважно перевірте урожай, витріть його сухою тканиною або щіткою, щоб очистити від бруду та пилу;

при розміщенні плодів уникайте безпосереднього контакту з підлогою, краще використовуйте підстилку або покладіть овочі у коробки, ящики чи кошики;

якщо простір дозволяє, намагайтеся не стосуватися плодами один до одного або принаймні викладіть між ними газету, солому чи обгортковий папір.

Не забувайте утеплювати гарбузи теплою ковдрою під час морозів. Регулярно перевіряйте урожай і, якщо виявите пошкодження плоду, такі як гниль чи цвіль, ізолюйте його, щоб уникнути поширення проблеми на інші гарбузи. Звісно, якщо в будинку є підвал чи льох, зберігання гарбузів стає значно простішим. Темний, сухий підвал, захищений від сонячних променів і перепадів температур, є ідеальним місцем для цього.