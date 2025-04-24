Як прочистити посудомийну машину самостійно: покрокова інструкція
Найпоширенішою причиною поганого зливу є забруднений фільтр
Посудомийна машина – незамінна помічниця на кухні, але іноді вона може засмітитися та почати працювати гірше. Martha Stewart розповідає, як можна впоратися з більшістю засмічень самостійно.
Як очистити фільтр?
Найпоширенішою причиною поганого зливу є забруднений фільтр. Він зазвичай розташований на дні посудомийної машини.
Інструкція:
- Спочатку витягніть вилку з розетки або вимкніть вимикач. Цей крок дуже важливий для безпеки. Крім того, ніколи не опускайте руки в піддон під час роботи посудомийної машини. Там можуть бути гострі краї або розбите скло, приховані від вашого погляду.
- Витягніть нижню решітку посудомийної машини, щоб відкрити зону зливу. За допомогою м'якої щітки видаліть помітне сміття. Встановіть решітку на місце.
- Помістіть склянку оцту в посудину, придатну для миття в посудомийній машині, на верхній решітці та запустіть гарячий цикл. Це допоможе розчинити жир.
- Після завершення циклу знайдіть і витягніть фільтр (деталь приладу, що відкручується, зазвичай біля зливного отвору).
- Добре промийте фільтр під теплою водою. Встановіть фільтр на місце.
- Додайте в злив пів склянки харчової соди, а потім чайник гарячої води та дайте їм зашипіти, розчиняючи залишки сміття.
- Запустіть короткий цикл промивання, щоб переконатися, що засмічення усунуто.
Як уникнути майбутніх засмічень?
Дотримуйтесь наступних порад, щоб ваша посудомийна машина працювала без проблем:
- Не забудьте прибрати всі залишки їжі посуду перед тим, як завантажувати його в посудомийну машину.
- Не завантажуйте посуд занадто близько один до одного.
- Ніколи не використовуйте посудомийну машину для видалення етикеток або цінників з посуду, каструль і сковорідок.
- Кожні кілька місяців перевіряйте фільтр посудомийної машини.
- Повністю очищайте посудомийну машину раз на місяць.
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