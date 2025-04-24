Найпоширенішою причиною поганого зливу є забруднений фільтр

Посудомийна машина – незамінна помічниця на кухні, але іноді вона може засмітитися та почати працювати гірше. Martha Stewart розповідає, як можна впоратися з більшістю засмічень самостійно.

Як очистити фільтр?

Найпоширенішою причиною поганого зливу є забруднений фільтр. Він зазвичай розташований на дні посудомийної машини.

Інструкція:

Спочатку витягніть вилку з розетки або вимкніть вимикач. Цей крок дуже важливий для безпеки. Крім того, ніколи не опускайте руки в піддон під час роботи посудомийної машини. Там можуть бути гострі краї або розбите скло, приховані від вашого погляду. Витягніть нижню решітку посудомийної машини, щоб відкрити зону зливу. За допомогою м'якої щітки видаліть помітне сміття. Встановіть решітку на місце. Помістіть склянку оцту в посудину, придатну для миття в посудомийній машині, на верхній решітці та запустіть гарячий цикл. Це допоможе розчинити жир. Після завершення циклу знайдіть і витягніть фільтр (деталь приладу, що відкручується, зазвичай біля зливного отвору). Добре промийте фільтр під теплою водою. Встановіть фільтр на місце. Додайте в злив пів склянки харчової соди, а потім чайник гарячої води та дайте їм зашипіти, розчиняючи залишки сміття. Запустіть короткий цикл промивання, щоб переконатися, що засмічення усунуто.

Як уникнути майбутніх засмічень?

Дотримуйтесь наступних порад, щоб ваша посудомийна машина працювала без проблем: