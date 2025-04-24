Сильний аромат цієї спеції допомагає боротися з жуками та уникнути зараження

Навіть якщо ви зберігаєте крупи у герметичних контейнерах, іноді це не рятує від появи жуків та псування продукту. Shuba розповідає, як правильно зберігати рис, щоб він не зіпсувався та в ньому не завелися жучки.

Лавровий лист

Один із найефективніших натуральних засобів. Покладіть 4-6 лаврових листків у контейнер з рисом, та переконайтеся, що він герметичний.

Гвоздика

Сильний аромат цієї спеції допомагає боротися з жуками та уникнути зараження. Ви також можете використовувати гвоздичну олію як спрей.

Холодильник

Рис можна зберігати у холодильнику. Це допоможе вбити всіх жуків, а пізніше ви зможете зберігати крупу при кімнатній температурі герметичному контейнері.

Часник

Спробуйте покласти в контейнер для рису багато неочищеного часнику. Періодично перевіряйте та замінюйте головки, коли вони висохнуть.

Сонячне світло

Якщо крупа вже заражена комахами, розкладіть її на пергаменті та залиште на добу під сонячними променями, а потім упакуйте в чисту та герметичну тару. Якщо на кухню не потрапляє пряме сонячне світло, візьміть за звичку виставляти рис, інші крупи та сочевицю на сонце кожні 1-2 місяці.