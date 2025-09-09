Золотиста обсмажена курка, броколі та соус із часнику, анчоусів і лимона створюють яскраву й збалансовану комбінацію смаків. Тертий пармезан додає насиченості та глибини. Подавайте з хрустким часниковим хлібом або грінками – вони не лише додають текстури, а й чудово вбирають соус. Якщо подвоюєте порцію, броколі краще обсмажити окремо від курки, так овоч залишиться яскравим і не перевареним. Рецепт від Cooking.

Інгредієнти:

куряча грудка – 2 шт.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

оливкова олія – 4 ст. л.;

вершкове масло (несолоне) – 1 ст. л.;

броколі (невелика голівка) – ~340 г, суцвіття та стебло;

часник – 4 зубчики;

анчоуси в олії – 2-3 шт.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

пармезан для подачі.

Спосіб приготування:

Приправте курячі грудки сіллю та перцем і відкладіть. У великій сковороді (діаметром приблизно 30 см) розігрійте 2 столові ложки оливкової олії та вершкове масло на середньому вогні. Коли масло розтане й почне шипіти – викладіть курку. Частково накрийте сковороду, щоб зменшити бризки, і смажте до золотистої скоринки приблизно 3 хвилини. Потім переверніть, накрийте повністю, зменшіть вогонь і готуйте ще 5 хвилин.

Додайте броколі між шматками курки. Накрийте сковороду й готуйте до повної готовності курки та м’яких броколі, приблизно 6-9 хвилин. Перекладіть овочі на тарілку для подачі, а курку – на дошку й дайте їй трохи охолонути.

У сковороду додайте решту 2 столові ложки олії, потім – подрібнений часник і анчоуси. Коли вони почнуть шипіти (приблизно за хвилину), додайте ¼ склянки води й лимонний сік, перемішайте. Доведіть до легкого кипіння, після чого зніміть з вогню.

Для подачі наріжте курку по діагоналі, викладіть броколі, полийте соусом зі сковороди й щедро посипте тертим пармезаном.