Хоч ця страва й не є традиційною для Мексики, її основа – безперечно мексиканська. У ній поєднано три ключові елементи місцевої кухні: кукурудзяну масу, пряну сальсу та смажене м’ясо. Рецепт від NYT Cooking.

Інгредієнти

Банка помідорів у власному соку 1 шт. (800 г) Цибуля середня ¼ шт. Цибуля дрібнонарізана ¼ скл. (60 г) Зубчики часнику 2 шт. Сушені перці чилі 2-5 шт. Сіль і мелений перець за смаком Курячі грудки або стегна 4 шт. Кукурудзяне борошно ½ скл. (60 г) Яйця 3 шт. Подрібнені чипси з тортильї 220 г Рослинна олія 120 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Для приготування сальси в каструлю додають цілі помідори разом із соком, дрібно нарізану білу цибулю, очищені й розчавлені зубчики часнику та подрібнений сушений перець чилі де арбол без плодоніжок (насіння можна видалити для менш гострого варіанту). Суміш доводять до кипіння, а потім тушкують на повільному вогні під кришкою до м’якості помідорів.

Крок 2 Коли овочі стануть дуже м’якими, їх подрібнюють у пюре товкачем або на низькій швидкості в блендері, залишаючи трохи шматочків для текстури. Сальсу приправляють сіллю та охолоджують або подають теплою.

Крок 3 Курячі стегна без кісток і шкіри кладуть між двома аркушами харчової плівки та відбивають до товщини приблизно 6 мм. Після цього м’ясо приправляють сіллю та свіжомеленим чорним перцем з обох боків.

Крок 4 Для панірування готують три окремі миски: в одну висипають кукурудзяне борошно, в другу – збиті яйця, в третю – подрібнені чіпси з тортильї. І борошно, і яйця додатково приправляють сіллю та перцем.

Крок 5 Кожен шматок курки спочатку обвалюють у кукурудзяному борошні, струшуючи надлишок, потім занурюють у яйця, а далі щільно притискають до чіпсів з тортильї, щоб утворилася щільна хрустка панірувальна скоринка.

Крок 6 Підготовлену курку смажать у розігрітій олії на сковороді по кілька хвилин з кожного боку – до глибокого золотистого кольору та готовності всередині. Потім її викладають на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.