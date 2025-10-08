Хрусткі котлети, обсмажені в тортильї. Рецепт дня0
До теми
- М'ясні котлети з баклажанами. Рецепт дня ZAXID.NET
- М'ясні січеники. Рецепт дня ZAXID.NET
- Соковиті грибні котлети. Рецепт дня ZAXID.NET
Хоч ця страва й не є традиційною для Мексики, її основа – безперечно мексиканська. У ній поєднано три ключові елементи місцевої кухні: кукурудзяну масу, пряну сальсу та смажене м’ясо. Рецепт від NYT Cooking.
Інгредієнти
|Банка помідорів у власному соку
|1 шт. (800 г)
|Цибуля середня
|¼ шт.
|Цибуля дрібнонарізана
|¼ скл. (60 г)
|Зубчики часнику
|2 шт.
|Сушені перці чилі
|2-5 шт.
|Сіль і мелений перець
|за смаком
|Курячі грудки або стегна
|4 шт.
|Кукурудзяне борошно
|½ скл. (60 г)
|Яйця
|3 шт.
|Подрібнені чипси з тортильї
|220 г
|Рослинна олія
|120 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Для приготування сальси в каструлю додають цілі помідори разом із соком, дрібно нарізану білу цибулю, очищені й розчавлені зубчики часнику та подрібнений сушений перець чилі де арбол без плодоніжок (насіння можна видалити для менш гострого варіанту). Суміш доводять до кипіння, а потім тушкують на повільному вогні під кришкою до м’якості помідорів.
Крок 2
Коли овочі стануть дуже м’якими, їх подрібнюють у пюре товкачем або на низькій швидкості в блендері, залишаючи трохи шматочків для текстури. Сальсу приправляють сіллю та охолоджують або подають теплою.
Крок 3
Курячі стегна без кісток і шкіри кладуть між двома аркушами харчової плівки та відбивають до товщини приблизно 6 мм. Після цього м’ясо приправляють сіллю та свіжомеленим чорним перцем з обох боків.
Крок 4
Для панірування готують три окремі миски: в одну висипають кукурудзяне борошно, в другу – збиті яйця, в третю – подрібнені чіпси з тортильї. І борошно, і яйця додатково приправляють сіллю та перцем.
Крок 5
Кожен шматок курки спочатку обвалюють у кукурудзяному борошні, струшуючи надлишок, потім занурюють у яйця, а далі щільно притискають до чіпсів з тортильї, щоб утворилася щільна хрустка панірувальна скоринка.
Крок 6
Підготовлену курку смажать у розігрітій олії на сковороді по кілька хвилин з кожного боку – до глибокого золотистого кольору та готовності всередині. Потім її викладають на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
Крок 7
Подають страву з теплою або кімнатної температури сальсою, посипавши зверху натертим сиром.