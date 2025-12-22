Для зняття більшості лаків не потрібне спеціальне обладнання

Плями від лаку для нігтів можуть зіпсувати навіть улюблену річ, але не варто поспішати її викидати – існує кілька ефективних способів видалення забруднень, які можна застосувати вдома. Martha Stewart розповідає, як вивести лак для нігтів з одягу.

Які матеріали вам знадобляться

Для зняття більшості лаків не потрібне спеціальне обладнання, але для того, щоб процес пройшов більш гладко, слід мати під рукою кілька необхідних речей.

«Найкращі інструменти – це, мабуть, ті, які ви вже маєте: пральне мило, ватні палички та засіб для зняття лаку», – каже Патрік Річардсон, засновник The Laundry Evangelist.

Матеріали:

Шматочок паперу (для видалення надлишків лаку). Ватні палички. Пральне мило. Засіб для зняття лаку. Рушник.

Перш ніж починати видалення плям, завжди слід перевірити ефективність методу чищення та засобів на внутрішньому шві, щоб переконатися, що вони не пошкодять тканину.

«Делікатні тканини зазвичай витримують дію засобів для видалення плям, але не витримують інтенсивного тертя, тому чистіть їх обережно», – радить Річардсон.

Як очистити плями від лаку для нігтів?

Крок № 1: Видаліть надлишки лаку

Якщо ви маєте справу з мокрою плямою, спочатку видаліть надлишки лаку, які ще не вбралися.

«Не тріть мокрий лак – ви тільки втиснете його глибше в тканину, і видалити його буде ще складніше. Використовуйте щось тупе, наприклад візитку або навіть складений аркуш паперу, щоб обережно підняти якомога більше лаку з тканини – ви побачите, що більша частина лаку відійде», – каже Річардсон.

Крок № 2: Використовуйте мило і воду

Щоб обробити залишки плями, змочіть ватну паличку пральним милом та протріть пляму від зовнішнього краю до центру. Замінюйте ватну паличку на чисту кожного разу, коли вона увібрала вже колір.

Крок № 3: Промийте дочиста

Після того як розчин для виведення плям вбрався в пляму, ретельно промийте її, направляючи невеликий потік теплої води прямо на пляму.

Як видалити стійкі плями?

Якщо після обробки плями милом та водою залишилися стійкі плями, час перейти до засобу для зняття лаку для нігтів.

Крок № 1: Перевірте тканину на наявність ацетату

Перед використанням цієї техніки Річардсон радить перевірити її на невеликій ділянці тканини.

«У рідкісних випадках тканини містять ацетат – ацетон розчиняє це волокно. Ацетат рідко зустрічається в сучасних тканинах, але все ж іноді трапляється, і колись був дуже популярним, що означає, що деякі вінтажні тканини точно його містять», – каже він..

Крок № 2: Обробіть пляму

Переконавшись, що ваш одяг не містить ацетату, покладіть старий рушник під пляму і за допомогою ватної палички нанесіть на неї засіб для зняття лаку. Рушник вбере колір лаку та не дасть плямі поширитися, коли засіб для зняття лаку торкнеться її.

«Обробляйте пляму засобом для зняття лаку, поки вона не зникне, а потім обробіть пляму милом і водою. Замініть рушник і ватну паличку, коли вони просочаться фарбою», – радить Річардсон.

Після цього пляму потрібно промити теплою водою з-під крана.