Як видалити плями від макіяжу з білої сорочки: поради експертів
Нанесення макіяжу в білій сорочці може бути ризикованим заняттям, адже ви можете випадково розбризкати тональний крем або залишити пляму від туші на чистому одязі. Проте видалити ці плями можливо. Martha Stewart розповідає, як це зробити.
Чому плями від макіяжу важко видалити?
На відміну від інших плям, косметика не просто залишається на поверхні одягу. Вона зв'язується з матеріалом, пояснює Фрей Левенгаупт, співзасновник і головний директор з продуктів Steamery.
«Тональний крем і бронзатор розроблені так, щоб залишатися на шкірі протягом усього дня. Вони часто мають масляну основу та містять пігменти, які зв'язуються з поверхнями. Потрапляючи у волокна тканини, вони вбираються, а не залишаються на поверхні», – каже Левенгаупт.
Алісія Соколовські, президентка і директорка AspenClean додає, що багато косметичних засобів містять силікони, віск та стійкі пігменти, такі як оксиди заліза та слюда. Якщо сорочка добре вбирає вологу або виготовлена з ніжного шовку, ці інгредієнти ще міцніше зчіплюються з волокнами.
Як видалити косметику з білої тканини?
Після забруднення сорочки косметикою потрібно діяти швидко. Свіжі плями від тонального крему видалити набагато легше, ніж застарілі. Перед пранням перевіряйте етикетку з інструкціями.
Що потрібно:
- Мікрофіброві серветки.
- Знежирювальний засіб для миття посуду або рідкий пральний порошок.
- Харчова сода.
- Дитяча присипка.
- Зубна щітка з м’якою щетиною.
- Ложка.
- Тепла вода.
Що робити:
- За допомогою ложки зніміть залишки косметичного засобу з поверхні. Будьте обережні, щоб не розмазати пляму.
- Візьміть білу мікрофіброву серветку та обережно промокніть пляму, не тріть її.
- Якщо косметика на масляній основі (наприклад, тональний крем або кремовий консилер), посипте пляму дитячою присипкою і залиште на 10-15 хвилин, щоб вона ввібрала масло. Після цього струсіть дитячу присипку.
- Нанесіть невелику кількість мийного засобу для посуду або прального порошку на передню і задню частину плями. Залиште на 10-15 хвилин. Не дайте милу повністю висохнути.
- Наповніть ємкість або раковину теплою водою і додайте кілька крапель мийного засобу для посуду. Якщо ви перете делікатні речі, використовуйте холодну воду замість теплої.
- Залиште одяг замоченим на кілька годин. Після замочування використовуйте м'яку зубну щітку, щоб обробити пляму від зовнішнього краю до центру, аби запобігти її поширенню. Уникайте агресивного тертя.
- Ретельно промийте одяг холодною водою, щоб видалити все мило.
- Виперіть річ у делікатному режимі, використовуючи холодну воду.
- Після закінчення циклу прання ретельно огляньте одяг. Якщо пляма все ще помітна, повторіть кроки 5-8.
- Не сушіть річ у сушарці, поки пляма не буде повністю видалена. Тепло може назавжди закріпити пляму.