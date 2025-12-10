На відміну від інших плям, косметика не просто залишається на поверхні одягу

Нанесення макіяжу в білій сорочці може бути ризикованим заняттям, адже ви можете випадково розбризкати тональний крем або залишити пляму від туші на чистому одязі. Проте видалити ці плями можливо. Martha Stewart розповідає, як це зробити.

Чому плями від макіяжу важко видалити?

На відміну від інших плям, косметика не просто залишається на поверхні одягу. Вона зв'язується з матеріалом, пояснює Фрей Левенгаупт, співзасновник і головний директор з продуктів Steamery.

«Тональний крем і бронзатор розроблені так, щоб залишатися на шкірі протягом усього дня. Вони часто мають масляну основу та містять пігменти, які зв'язуються з поверхнями. Потрапляючи у волокна тканини, вони вбираються, а не залишаються на поверхні», – каже Левенгаупт.

Алісія Соколовські, президентка і директорка AspenClean додає, що багато косметичних засобів містять силікони, віск та стійкі пігменти, такі як оксиди заліза та слюда. Якщо сорочка добре вбирає вологу або виготовлена ​​з ніжного шовку, ці інгредієнти ще міцніше зчіплюються з волокнами.

Як видалити косметику з білої тканини?

Після забруднення сорочки косметикою потрібно діяти швидко. Свіжі плями від тонального крему видалити набагато легше, ніж застарілі. Перед пранням перевіряйте етикетку з інструкціями.

Що потрібно:

Мікрофіброві серветки. Знежирювальний засіб для миття посуду або рідкий пральний порошок. Харчова сода. Дитяча присипка. Зубна щітка з м’якою щетиною. Ложка. Тепла вода.

Що робити: