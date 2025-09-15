Щоб плями не закріпилися, їх слід спочатку обробляти холодною водою

Прання гарячою водою може бути ефективним для видалення багатьох плям, але для деяких типів забруднень це може призвести до їх закріплення у волокнах тканини, що ускладнить подальше очищення. MarthaStewart розповідає, які плями не можна прати гарячою водою.

«Гаряча вода може призвести до затвердіння деяких плям, особливо плям на основі білка, таких як яйця, кров, піт, трава та плями від їжі, що ускладнює їх видалення. Це також може призвести до розтікання та поширення барвників», – пояснює Джекі Ешлі, співзасновниця Ashley & Co. Everyday Launder.

Які плями не можна прати гарячою водою?

Білкові плями

Плями від крові, поту, молочних продуктів, яєць та грудного молока є білковими та повинні оброблятися холодною водою.

Плями від трави та рослин

Забруднення від трави, бруду та землі найкраще видаляти холодною водою. Вони містять органічні сполуки, які під впливом тепла поводяться подібно до білкових плям. Якщо ви маєте справу з брудом, дайте йому повністю висохнути, перш ніж чистити щіткою, а потім обробіть та виперіть тканину.

Плями від чорнила та фарби

Фарби та чорнила на масляній основі також можуть закріпитися від гарячої води. Щоб обробити тканину, покладіть її лицьовою стороною вниз та прополощіть холодною водою, щоб запобігти поширенню пігменту. Одяг з плямами від чорнил чи фарби варто прати окремо, щоб запобігти розтіканню на іншому одязі.

Плями від вина та напої з танінами

Плями від червоного вина та чаю потрібно прати в холодній воді. Річ у тім, що тепло може заблокувати таніни (природні сполуки, які можуть містити ці напої), що ускладнить повне видалення пігменту.

Плями від фруктів та помідорів

Як і вино, помідори та ягоди містять подібні важковивідні сполуки, які надають цим продуктам природних яскравих відтінків. Миття їх гарячою водою лише закріпить їх у волокнах.