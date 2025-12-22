Основна причина потемніння та виникнення неапетитних плям – контакт м’якоті з повітрям

Авокадо починає темніти дуже швидко після розрізання – і це не означає, що воно зіпсувалося. Основна причина потемніння та виникнення неапетитних плям – контакт м’якоті з повітрям. Цю реакцію можна значно уповільнити. Один з найпростіших способів – використати воду. Pysznosci розповідає, що робити, аби розрізане авокадо не темніло.

Як запобігти потемнінню авокадо?

Помістіть половину авокадо (бажано з кісточкою) у миску з холодною водою, переконавшись, що м’якоть повністю покрита. Така відсутність доступу повітря запобігає потемнінню плода. Через кілька годин він виглядатиме, як свіжорозрізаний авокадо: зелений та готовий до вживання.

Цей метод не лише запобігає потемнінню авокадо, але й зберігає його смак. Вода не впливає на структуру чи аромат, що є величезною перевагою цього методу.