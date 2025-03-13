Сатай – це смачна вулична страва з маринованого м'яса, яке готується на шампурах. Вона прийшла до Таїланду та інших країн Південно-Східної Азії з Індонезії. Спершу її готували з яловичини, але в Таїланді зараз найбільш поширеними є варіанти з свинини та курятини. Для приготування курки знадобляться дерев'яні шпажки. Перед початком приготування замочіть бамбукові шпажки у воді на 30 хвилин.

Інгредієнти:

інгредiєнти для курки:

коріандр мелений – ½ ч. л.;

кмин – ½ ч. л.;

перець чорний, горошок – ½ ч. л.;

тамаринд – 1 ст. л.;

коричневий тростинний цукор – 1 ст. л.;

куркума за смаком;

кориця – ½ ч. л.;

кокосове молоко – ½ стакани;

куряча грудка – 2 шт.;

олія соняшникова рафінована за смаком;

рис відварений за смаком;

інгредiєнти для соусу:

арахіс – ½ стакани;

кокосове молоко – ½ стакани;

паста чилі – 2 ст. л.;

тамаринд – 2 ст. л.;

коричневий тростинний цукор – 2 ст. л.;

рибний соус – 1 ч. л.;

інгредiєнти для маринованих огірків:

білий винний оцет – ½ склянки;

цукрова пудра – ¼ склянки;

огірок – 140 г;

сіль морська за смаком;

червоний перець чилі свіжий за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте спеції для маринаду. Подрібніть коріандр, кмин і перець за допомогою ступки або м'ясорубки до консистенції порошку. Перекладіть їх у велику миску, додайте пасту з тамаринду, коричневий цукор, куркуму, сіль, корицю та половину склянки кокосового молока. Все ретельно перемішайте до однорідної маси, пише Cooking.

Далі наріжте курку на смужки завдовжки приблизно 3 см, розрізаючи її проти волокон. Помістіть шматочки м’яса в підготовлений маринад, ретельно перемішайте, щоб вони були рівномірно покриті, і залиште на 20 хвилин при кімнатній температурі або на 24 години в холодильнику. Під час маринування час від часу перевертайте курку.

Тим часом приготуйте арахісовий соус. Подрібніть арахіс до дрібної, але не однорідної консистенції, використовуючи кухонний комбайн або ступку. В окремій каструлі доведіть до кипіння ⅓ склянки кокосового молока. Додайте пасту карі та варіть, помішуючи, поки суміш не загусне і не почне відокремлюватися олія (приблизно 5 хвилин).

Додайте залишок кокосового молока, подрібнений арахіс, пасту з тамаринду і пальмовий цукор. Зменшіть вогонь і варіть соус на повільному вогні, регулярно помішуючи, доки він не загусне до консистенції соусу, ще 5 хвилин. Якщо соус стає занадто густим, додайте трохи води. Перед завершенням приготування спробуйте соус і за потреби додайте більше рибного соусу або пасти з тамаринду для додаткової яскравості. Готовий соус перекладіть в сервірувальну тарілку. Його можна зберігати в холодильнику до 1 тижня або заморозити на термін до 3 місяців.

Наступним етапом приготування буде маринування огірка. У невеликій каструлі змішайте оцет, цукор та дрібку солі. Доведіть до кипіння і варіть помішуючи, поки цукор не розчиниться (близько 2 хвилин). Зніміть з вогню і охолодіть. Поріжте огірок і чилі, якщо використовуєте, і покладіть в маленьку сервірувальну миску. Залийте охолодженою маринадною рідиною. Накрийте кришкою і дайте постояти до подачі (маринувати огірок можна не більше 30 хвилин, щоб він залишався хрустким).

Тепер приступаємо до приготування курки. Нанижіть курячі шматочки на шампури. Якщо використовуєте гриль, розігрійте його до високої температури. Струсіть зайвий маринад з курки і покладіть шампури на гриль чи розігріту сковорідку. Готуйте курку на високій температурі до золотистої скоринки з обох сторін, по 2-3 хвилини з кожної. Викладіть курячі шашлики на тарілку і подавайте з маринованими огірками та арахісовим соусом.