Зимові опеньки ростуть з кінця осені до березня, навіть під снігом

Вважається, що з настанням морозів і з першим снігом грибний сезон завершується. Проте в Україні є низка видів грибів, що витримують навіть зимові умови і чудово ростуть поміж снігів. Один з таких видів, поширений в західному регіоні і, зокрема, на Львівщині, – фламуліна (flammulina velutipes) або зимовий опеньок. Розповідаємо, де він росте, як відрізнити від схожих отруйних грибів та як його готувати.

Як виглядає фламуліна

Зимові опеньки – пластинчасті гриби яскравого помаранчево-червоного кольору з блискучою шапинкою розміром 2-6 см в діаметрі та оксамитовою ніжкою. У вологі дні шапинка у фламуліни стає слизькою. Цей гриб має приємний аромат і світлі кремові пластинки. Росте групами.

Коли і де з’являються зимові опеньки

Ці гриби з’являються пізно восени: в кінці жовтня – в листопаді. Вони приходять на зміну літнім опенькам і «чергують» в лісах приблизно до середини березня.

Шукати фламуліну можна в листяних і мішаних лісах. Гриби ростуть цілими групами на мертвих чи ослаблених деревах листяних порід, наприклад, на в’язах, осиках, грабах, ясенях, березах тощо. Найбільша ймовірність знайти зимові опеньки – у вологих місцинах: біля водойм, в ярах тощо.

Фламуліна росте групами на листяних деревах (фото vlisi.com.ua)

Особливості зимового гриба

Фламуліна цікава тим, що не лише росте взимку, а й здатна «відживати» після морозів. Це їй вдається завдяки природному «антифризу» у складі клітин, що не замерзає навіть під час відчутних холодів.

Коли надворі мороз, фламуліна ніби завмирає, проте з відлигою продовжує рости далі. Зимові опеньки можуть рости навіть під снігом. Тимчасове природне «заморожування» не псує гриб і не впливає на його смак.

Смертельно отруйний двійник

Смачні зимові опеньки, на жаль, мають смертельно отруйного двійника – галерину оторочкувату. Як їх відрізнити?

Фламуліна ніколи не має кільця (спіднички) на ніжці – це важлива ознака для точного визначення. Якщо ж спіднички не видно, то видати смертельно отруйну галерину може ніжка – вона білувата і вкрита павутинкою, на відміну від оксамитової ніжки коричневих відтінків у фламуліни. Також пластинки в галерини візуально спускаються від центру до країв шапинки, а в опеньків – ідуть до верху, під шапочку.

Пластинки в зимових опеньків візуально йдуть до гори (фото vlisi.com.ua)

Проте отруйна галерина не росте в мороз, а також може обирати для зростання хвойні породи дерев, тоді як фламуліна любить листяні.

Не смертельно, але все ж отруйним грибом, схожим на зимові опеньки, є опеньок сірчано-жовтий. Їх відрізняє більш яскравий колір шапинки, неоднорідний колір ніжки і головне – неприємний запах сірчано-жовтого двійника.

Як готувати фламуліну

Якщо ви на 150% впевнені, що назбирали саме зимових опеньків, то можна братися за приготування смачних страв.

Зимові опеньки належать до 4-ї їстівної категорії. Це означає, що їх обов’язково треба відварювати перед використанням в різних стравах. У сирому вигляді ці гриби містять теплочутливі білки, що можуть призвести до розладу шлунку.

Зимові опеньки містять природний антифриз, тому не псуються навіть в мороз (фото vlisi.com.ua)

Щоб приготувати зимові опеньки, потрібно:

обрізати нижню частину ніжки;

промити гриби в холодній воді;

відварити їх 10-15 хвилин.

Після цього фламуліну можна додавати в супи, соуси, салати, тушкувати тощо. Один з найкращих способів зберігати зимові опеньки – маринування. Після бланшування гриби можна також заморозити: у такому вигляді вони можуть зберігатися до восьми місяців.

