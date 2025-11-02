Найпоширеніша помилка – це встановлення занадто високої температури

Сушіння грибів – популярний та ефективний спосіб їх зберігання, але лише за умови правильної обробки та підготовки. Неправильно висушені гриби можуть швидко зіпсуватися, втратити свій смак та навіть стати гіркими. Smakosze розповідає, як не варто сушити гриби.

Найбільші помилки під час сушіння

Найпоширеніша помилка – це встановлення занадто високої температури. Замість сушіння гриби починають рум’янитися, втрачати свій аромат і набувають гіркого посмаку. Деякі люди намагаються сушити їх на сонці, що також є поганою ідеєю – ультрафіолетові промені руйнують ароматичні олії та призводять до втрати смаку.

Ще однією помилкою є сушіння в приміщенні без вентиляції, що може призвести до появи цвілі. Не менш важлива правильна підготовка – якщо гриби промити водою або нарізати занадто великими шматками, процес сушіння буде довгим і нерівномірним, а деякі з них можуть зіпсуватися.