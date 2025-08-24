Час замочування залежить від розміру грибів

Сушені гриби – ідеальний додаток до будь-якої грибної страви. Проте, якщо їх неправильно замочити, вони можуть зіпсувати смак та текстуру страви. Przyslijprzepis розповідає, як правильно замочувати сушені гриби.

У чому краще замочувати гриби: окріп чи крижана вода?

Перш ніж занурювати сушені гриби у воду, переконайтеся, що на них немає молі та спор цвілі. На жаль, навіть за умови гарного зберігання, такі неприємності можуть траплятися. Потім промийте сушені гриби під проточною водою, щоб видалити будь-які залишки бруду.

Далі просто покладіть їх у більшу миску або каструлю та залийте ледь теплою водою, щоб вона покрила гриби. Вода повинна бути кімнатної температури або трохи теплішою. Окріп категорично не підходить для замочування грибів – він може призвести до їх ще більшого затвердіння. Це додасть роботи та, як наслідок, вплине на кінцевий смак і текстуру грибів. Холодна або охолоджена вода не рекомендується, оскільки вона також подовжить процес замочування.

Як довго замочувати сушені гриби?

Час замочування залежить від розміру грибів: цілі гриби замочуйте приблизно 3 години, гриби з маленькими капелюшками та ніжками краще замочувати 1-2 години. Вони повинні розм’якнути та помітно набухнути.