У сезон грибів обов’язково потрібно встигнути ними насолодитися

У сезон грибів обов’язково потрібно встигнути ними насолодитися. І опеньки – одні з найпопулярніших грибів, адже їх дуже легко збирати та готувати. CookFood розповідає, скільки ж часу потрібно варити опеньки.

Скільки часу потрібно варити опеньки?

Навіть перед смаженням, опеньки потрібно попередньо відварити. Цей процес швидкий та легкий – вам потрібно спочатку почистити гриби від бруду, прибрати пошкоджені та гнилі місця. Потім м’якою щіткою потрібно очистити рештки з капелюшка та прибрати плівку під ним, після чого ретельно промити їх в холодній воді.

Щоб зварити опеньки, вам потрібно в емальований посуд налити воду та підсолити – 1 столова ложка на 2 літри води. Опеньки за часом потрібно варити максимум 30 хвилин. Після закипання варити їх потрібно до утворення піни (5 хвилин). Потім змінити воду для опеньків і варити в новій воді від 20 до 25 хвилин. А перед смаженням опеньки потрібно варити всього 20 хвилин.