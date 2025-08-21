Не всі грибники розуміють, як правильно поводитися з білими грибами та якій обробці їх піддавати

Білі гриби – смачні та ароматні, але перед приготуванням їх обов’язково потрібно проварити. Це гарантуватиме безпеку, а також допоможе зберегти текстуру. Diapason розповідає, як правильно їх варити.

Не всі грибники розуміють, як правильно поводитися з білими грибами та якій обробці їх піддавати. Через те що гриб росте в лісі, він довго може вбирати різні компоненти з ґрунту та повітря, які можуть виявитися небезпечними для людини. Тому бажано їх попередньо відварити, незалежно від того, що ви хочете з ними робити далі, адже варіння допомагає позбутися шкідливих речовин.

Як варити білі гриби?

Після очищення білих грибів їх потрібно покласти в каструлю, залити водою та посолити, добре перемішавши. Поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння. Під час варіння весь час утворюватиметься піна, яку необхідно прибирати.

Після кипіння, вогонь потрібно зробити менше і варити гриби близько 40 хвилин. Якщо ви варите великі гриби цілими, додайте ще 10 хвилин до процесу варіння.

Перед тим як знімати каструлю з вогню, переконайтеся, що піна припинила утворюватися. Готові гриби потрібно скласти в окрему тарілку та використовувати надалі як вам заманеться.