Картопляне лушпиння містить органічні речовини та мінеральні елементи, зокрема калій, фосфор і магній

Картопляне лушпиння часто опиняється серед кухонних відходів, хоча його можна використати в саду як органічний матеріал. Воно містить калій, фосфор та інші мінеральні речовини, які після розкладання можуть доповнювати живлення рослин. Для смородини таке підживлення можна застосовувати як додаткове джерело органіки, але воно не замінює повноцінних добрив. Як правильно підготувати лушпиння та не використовувати його, пише «Сільський господар».

Чим картопляне лушпиння може бути корисним

Картопляне лушпиння містить органічні речовини та мінеральні елементи, зокрема калій, фосфор і магній. Після розкладання органіка стає джерелом поживних речовин для ґрунтових мікроорганізмів.

Однак не варто вважати лушпиння універсальним добривом, яке здатне самостійно забезпечити смородину всім необхідним. Кількість поживних речовин залежить від картоплі, способу підготовки та швидкості розкладання органіки.

Як підготувати картопляне лушпиння

Найпростіший варіант – висушити очистки. Спочатку добре промийте їх, щоб видалити залишки ґрунту, а потім повністю висушіть у теплому провітрюваному місці, духовці або сушарці.

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Сухе лушпиння можна подрібнити та використовувати як органічну добавку до ґрунту. Розподіліть його навколо куща, не насипаючи безпосередньо до основи пагонів, а потім змішайте з верхнім шаром землі.

Ще один варіант – компостування. Додайте висушене або добре подрібнене лушпиння до компосту разом з іншими органічними матеріалами. Після перепрівання його буде безпечніше використовувати для підживлення рослин.

Чого не варто робити

Не розкладайте велику кількість свіжого лушпиння просто на поверхні ґрунту. Органічні відходи можуть приваблювати гризунів та інших небажаних мешканців саду, а вологе лушпиння швидко псується.

Також не використовуйте очистки від картоплі, яка має ознаки гнилі або грибкових захворювань. Хворі рослинні рештки краще не переносити до ягідника.

Не варто закопувати великі обсяги лушпиння безпосередньо біля кореневої шийки. Органіка має поступово розкладатися в ґрунті, тому її краще розподіляти по пристовбуровому колу та змішувати із землею.