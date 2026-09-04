Тканини різної щільності, кольору та рівня забрудненості потребують різного догляду

Сортувати речі перед прання потрібно не лише за кольором. Поділ одягу за типом тканини, відтінками та рівнем забруднення допомагає уникнути линяння, механічного пошкодження та передчасного зношування одягу.

Навіщо сортувати речі?

Розділення одягу за кольором, типом тканини та рівнем забруднення подовжує термін служби ваших речей. Особливо важливо дотримуватися цього правила під час прання у холодному режимі. Прання темного та світлого одягу разом є основною причиною перенесення барвника. Навіть якщо цього спочатку не видно, з часом білі речі набувають сіруватого відтінку. Речі з різних тканин мають різний ступіть зношення під час прання. Тому грубі тканини (джинси, полотняні куртки) можуть пошкоджувати ніжні речі (шовк, мереживо). Якщо їх не розділяти перед пранням, тканини просто псуватимуться швидше.

Як правильно сортувати одяг?

Перед завантаженням речей до пральної машини потрібно дотримуватися простих кроків:

Читайте етикетки.

Ознайомтеся перед пранням з інформацією на етикетці. На ній буде зазначено, яку температуру прання вибрати, чи можна використовувати віджим та сушити одяг у сушильній машинці.

Це особливо важливо для речей із делікатних матеріалів, які можуть втратити форму або пошкодитися за неправильної температури.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сортуйте одяг за кольором.

Виділіть для себе 3 основні групи:

Світлий одяг: білий, пастельний, світло-сірий. Темний одяг: чорний, темно-синій, коричневий, бордовий. Яскравий одяг: червоний, помаранчевий, жовтий та зелений.

Важливо прати червоні речі окремо, оскільки цей колір доволі часто сильніше линяє.

Розділяйте за типом тканини.

Тканини різної щільності також потребують різного догляду. Наприклад, джинси та важкі речі краще прати окремо, щоб вони не зіпсували тонкі речі. А делікатні тканини, такі як шовк, мереживо чи шифон, краще прати взагалі вручну чи у сітчастому мішку.

Якщо ви плануєте прати бавовняні рушники та халати, слід пам’ятати, що ці речі можуть залишати ворс, який прилипатиме до іншого одягу. Тому їх краще теж прати окремо.

Враховуйте рівень забруднення.

Сильно забруднені речі теж варто прати окремо, щоб бруд не осідав на інших речах.

За матеріалами ТСН та Real Simple.