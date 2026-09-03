Процес прасування можна спростити за допомогою кубиків льоду

Після прання одяг не обов’язково одразу прасувати, адже зменшити кількість складок можна за допомогою звичайного льоду, якщо ваша пральна машина має режим сушіння. УНІАН розповідає, як зробити одяг не м’ятим після прання.

Як використовувати лід під час сушіння?

Процес прасування можна спростити за допомогою кубиків льоду, які слід додати до пральної машини з вбудованим режимом сушіння: лід у процесі сушки через високу температуру тане та перетворюється на пару, що розгладжує складки та загини на тканині.

Як використовувати лід:

Киньте в барабан перед сушкою жменю льоду. Увімкніть сушку на 15 хвилин – на середній або високій температурі. Після закінчення сушки розвісьте речі.

Цей спосіб працює з не дуже щільною тканиною, наприклад, бавовною чи синтетикою. На більш щільній тканині розгладити складки буде складніше.

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