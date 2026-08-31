Для сушіння найкраще підійде добре провітрювана кімната

Сушити білизну в квартирі можна без зайвої сирості та постійного конденсату, якщо дотримуватися простих правил. ТСН розповідає, як правильно сушити білизну, щоб уникнути сирості.

Де найкраще сушити білизну?

Для сушіння найкраще підійде добре провітрювана кімната або ванна. Якщо сушарка стоїть у ванній, двері під час процесу краще тримати зачиненими, а витяжку залишатися увімкненою. За наявності вікна його можна трохи відкрити, якщо це безпечно та приміщення не переохолоджується.

Сушарку потрібно встановлювати так, щоб між речами залишався простір, а повітря могло вільно проходити крізь тканину. Також не варто притискати конструкцію до холодної стіни.

Як провітрювати приміщення під час сушіння?

Тримати вікно відчиненим увесь день необов’язково. Після розвішування одягу можна на кілька хвилин відкрити вікно, щоб вологе повітря вийшло з приміщення, а потім його зачинити. Конкретна тривалість такого провітрювання залежить від погоди, температури та особливостей житла.

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Якщо на вікнах з’явився конденсат, його варто витерти, а не залишати воду самостійно висихати. Якщо вологість стабільно висока, спробуйте використати осушувач.