Деякі рослини зачаровують своїм виглядом, проте під цією красою часто ховається справжня загроза. У їхньому складі – токсини, які можуть спричинити серйозні наслідки: від нервових розладів і паралічу до летального ураження серця. Особливо тривожно те, що багато з цих рослин можна зустріти зовсім поруч – іноді навіть у власному саду. Про які рослини йдеться, пише Знай.UA.

Беладонна (Божа ягода)

Чорні блискучі ягоди беладонни легко переплутати з безпечними лісовими плодами. Але в них міститься потужна суміш алкалоїдів – атропіну та скополаміну, які впливають на центральну нервову систему. Симптоми отруєння включають галюцинації, дезорієнтацію, а у тяжких випадках – повну зупинку дихання.

Олеандр

Одна з найефектніших садових рослин із рожевими або білими квітами і водночас одна з найтоксичніших. Навіть невеликий шматочок листка містить серцеві глікозиди, що можуть викликати серйозні порушення ритму серця та призвести до його зупинки.

Болиголов плямистий (водяний)

Ця струнка рослина зазвичай росте біля водойм. У її коренях міститься цикутоксин – надзвичайно отруйна речовина, яка швидко паралізує нервову систему. Вживання навіть невеликої дози може викликати судоми, параліч дихальних м’язів і смерть протягом кількох годин.

Рицина (касторове дерево)

Хоча ця рослина часто вирощується як декоративна, її насіння – одне з найнебезпечніших у природі. Воно містить рицин – токсин, який ушкоджує печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт. Розжоване насіння може стати смертельним навіть у малій кількості.

Абрус молитовний

Ця ліана відома своїм насінням – червоні намистинки з чорними крапками часто використовують для прикрас. Але її насіння містить абрин – отруту, що сильніша за рицин. Потрапляння токсину в організм призводить до внутрішніх ушкоджень і може бути фатальним.

Манцинелла (дерево смерті)

Зовні її плоди нагадують зелені яблука, але навіть дотик до соку цієї рослини може спричинити серйозні опіки, а дощ, що стікає з листя на шкіру, – сильне отруєння. Це одне з найнебезпечніших дерев у світі, відоме на Карибах як «яблуня смерті».