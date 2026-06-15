Виноград не належить до культур, які потребують частого зволоження

Вирощування винограду здається нескладною справою, проте навіть незначні похибки на початку можуть суттєво вплинути на розвиток рослини та майбутній урожай. Особливо часто проблеми виникають у перший рік після посадки, коли молоді кущі потребують правильного догляду. Щоб виноград добре прижився, успішно перезимував і надалі радував великими гронами, варто знати про найпоширеніші помилки. Про них пише «Флористікс».

Занадто мілка посадка саджанця

Однією з найчастіших помилок є висаджування винограду надто близько до поверхні ґрунту. У такому разі пагони формуються високо над землею, і восени їх важко пригнути для укриття. Набагато краще висаджувати саджанець у заглиблення, щоб основа майбутнього куща розташовувалася нижче рівня ґрунту.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Надмірний полив

Виноград не належить до культур, які потребують частого зволоження. Постійно мокрий ґрунт погіршує доступ повітря до коріння та може спровокувати розвиток гнилей. Поливати кущі краще рідше, але рясно, орієнтуючись на погодні умови та стан ґрунту.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ігнорування пасинкування

У пазухах листків винограду утворюються додаткові пагони – пасинки. Якщо їх не видаляти, кущ швидко загущується. Через це рослина витрачає більше поживних речовин на нарощування зеленої маси, а основні лози розвиваються слабше і можуть не визріти до зими.

Відсутність профілактичного захисту

Багато захворювань винограду легше попередити, ніж лікувати. Особливо це стосується грибкових інфекцій, які швидко поширюються в умовах підвищеної вологості. Регулярні профілактичні обробки допомагають зберегти здоров'я як молодих, так і дорослих кущів.

Відмова від укриття на зиму

Молоді саджанці особливо чутливі до морозів і різких температурних коливань. Якщо не подбати про укриття, взимку можуть постраждати або загинути бруньки, з яких навесні мали б розвиватися нові пагони. Навіть простий шар ґрунту здатний значно підвищити шанси рослини на успішну зимівлю.

Надлишок пагонів на молодому кущі

Початківці часто залишають занадто багато пагонів, сподіваючись отримати сильніший кущ. Насправді це призводить до конкуренції між ними за воду та поживні речовини. Найкраще залишати один або два найміцніші пагони, які забезпечать правильне формування винограду.