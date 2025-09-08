Окрім декоративних, існують сорти жимолості з їстівними плодами

Жимолость – універсальна рослина, яка може бути як декоративною окрасою саду, так і джерелом корисних ягід. Вона представлена великою кількістю видів: від витких ліан до компактних кущів. Її цінують за швидкий ріст, привабливий зовнішній вигляд і морозостійкість. «Флористікс» пише про особливості та різницю декоративної та їстівної жимолості. Умови вирощування Жимолость росте на родючих, добре зволожених ґрунтах із нейтральною або слабокислою реакцією. Ідеальне місце – з сонячним верхом і затіненою прикореневою зоною, щоб зберігати вологу. Саджати кущі слід на відстані 1,2-1,5 м. Важливо підтримувати регулярний полив і мульчування, особливо перед зимою. Морозостійкість Усі згадані види жимолості відзначаються високою морозостійкістю. Вони витримують зниження температури до -40 °C, а квітки – весняні заморозки до -8 °C, що робить жимолость придатною для вирощування у різних кліматичних зонах. Декоративна жимолость

Серед популярних декоративних видів – жимолость капріфоль, що активно в'ється по опорах, та жимолость шапкова – низькорослий кущ до 30 см заввишки з напівсферичною кроною. Ще один цікавий вид – жимолость японська жовто-строката, яка може втрачати варієгатність у тіні, але відновлює її на сонячних ділянках. Без опори ця рослина стелиться по землі, що робить її придатною для маскування ґрунту чи створення декоративних покривів.

Декоративні види жимолості особливо ефектні у період цвітіння та плодоношення, проте не призначені для вживання в їжу.

Жимолость їстівна

Окрім декоративних, існують сорти жимолості з їстівними плодами. Їхні темно-сині ягоди – кисло-солодкі на смак, дозрівають дуже рано, ще до полуниці. Вони містять вітаміни, органічні кислоти та антиоксиданти, мають загальнозміцнювальні властивості. Однак транспортуються ягоди погано, тому рекомендується їх одразу переробляти: сушити, заморожувати, робити джеми чи варення.

Для стабільного плодоношення необхідно висаджувати кілька різних сортів поруч – це забезпечує перехресне запилення. Серед популярних сортів: «Вітамінна», «Блакитне веретено», «Дует», «Каріна». Висота кущів – до 1,5-1,7 м. Їстівну жимолость часто використовують для створення живоплотів.