Плоди жимолості мають подовжену форму, кисло-солодкий смак

Жимолость – ягода, яка варта вашої уваги. Вона не лише смачна й корисна, а й майже не потребує догляду. Якщо ви мрієте про власний урожай без зайвих клопотів, цей чагарник стане справжнім відкриттям. Її плоди дозрівають раніше за більшість інших ягід і можуть приємно здивувати навіть досвідченого садівника, пише Fajny ogrod.

Чому варто обрати жимолость

Жимолость їстівна (Lonicera caerulea), відома також як хаскап, вражає своєю невибагливістю та витривалістю. Вона без проблем переносить морози, весняні похолодання й не боїться більшості хвороб чи шкідників. Завдяки походженню з суворих кліматичних зон, цей кущ відмінно почувається в умовах української погоди.

Плоди жимолості мають подовжену форму, кисло-солодкий смак, що нагадує щось середнє між чорницею і лісовими ягодами. Вони багаті на вітамін С, антиоксиданти, антоціани й інші корисні речовини, які позитивно впливають на імунітет, зір і серцево-судинну систему.

Коли й як садити

Найкращий час для посадки – рання весна або осінь. Кущі висаджують на відстані 1-1,5 метра один від одного, адже з часом вони розростаються до півтора метра у висоту та майже метра в ширину. Обов’язково висаджуйте щонайменше два різні сорти – це значно підвищить врожайність завдяки перехресному запиленню.

Найкраще жимолость росте на родючих, легких, злегка кислих ґрунтах (рН 5,5-6,5). Вона полюбляє сонячні ділянки, хоча здатна миритися й з легким затіненням. Важливо уникати місць із застійною водою – надмірна волога для цієї культури згубна.

Догляд без клопотів

Жимолость – ідеальний варіант для тих, хто не хоче проводити багато часу в саду. Вона потребує лише регулярного поливу, особливо під час посухи та в період формування плодів. Раз на рік, навесні, достатньо внести органічне добриво або спеціальну суміш для ягідних культур.

Обрізування проводиться не щороку – достатньо раз на кілька років видаляти старі, сухі або слабкі пагони. Формування куща не є обов’язковим, що робить цю ягоду надзвичайно зручною для початківців.