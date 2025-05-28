Після обрізки восени під корінь, малина навесні формує велику кількість молодих пагонів

Ремонтантна малина – це чудовий вибір для садівників, які прагнуть отримати два врожаї на рік. Однак для цього необхідно забезпечити їй належний догляд навесні. «Флористікс» пише про кілька порад, які допоможуть вам досягти бажаного результату.

Після обрізки восени під корінь, малина навесні формує велику кількість молодих пагонів. Якщо не провести проріджування, загущені посадки стають проблемою: світла недостатньо, повітря погано циркулює, і як результат – дрібні плоди та зниження кількості зав’язі.

Весняне підживлення – крок до рясного плодоношення

Якщо ремонтантна малина росте на одному місці вже кілька років, то поживні речовини, закладені під час висадки, втрачають ефективність. Щоб пагони встигли сформуватись до моменту бутонізації, рослини потрібно підживлювати ще навесні.

Для цього можна використати органічне добриво, наприклад, гранульований «Курник». Його перевага – у термічній обробці, яка знищує патогени та насіння бур’янів. Для рідкого підживлення 200-300 г гранул розводять у 10 літрах води, залишають настоятись, після чого додають 50-100 мл препарату «Байкал», що містить корисні мікроорганізми.

Цим розчином поливають ряди малини – одне відро на погонний метр. Завдяки цьому поживні речовини краще засвоюються, а ґрунт швидше відновлюється. Оптимальна частота внесення – раз на 10 днів.

Гранули добрива можна застосовувати і в сухому вигляді, розсипати навколо кущів і злегка загорнути в землю. Вони поступово розчиняються під час дощу або поливу й довго живлять рослину.