Не всі рослини є хорошими сусідами для малини

Кислі ягоди малини – це не лише розчарування для дачника, а й сигнал про можливі помилки в догляді. Неправильний полив, несвоєчасне внесення добрив або несприятливі погодні умови можуть вплинути на смак плодів. Однак є спосіб значно покращити якість врожаю – правильне сусідство рослин у малиннику.​ Що посадити біля малини, пише Best home ideas.

Які рослини допомагають малині бути більш солодкою

Люпин

Люпин – це природний «покращувач ґрунту». Його корені фіксують азот, перетворюючи його в доступну форму для малини. Це сприяє кращому росту та розвитку ягід. Крім того, люпин можна використовувати як мульчу, що зберігає вологу та запобігає росту бур'янів.​

Часник та цибуля

Ці рослини відлякують шкідників, таких як попелиці та японські жуки, завдяки своєму різкому запаху. Вони також мають фунгіцидні властивості, що допомагає запобігти розвитку хвороб, таких як вертицильозне в'янення.​

М'ята

М'ята не тільки додає аромату, але й відлякує шкідників, таких як малина попелиця та японські жуки. Її швидке зростання дозволяє створити природний бар'єр для захисту малини.​

Буряк та редька

Ці коренеплоди допомагають розпушувати ґрунт, покращуючи аерацію та водопроникність. Це сприяє кращому розвитку кореневої системи малини.​

Червона конюшина

Ця рослина є природним фіксатором азоту, збагачуючи ґрунт необхідними поживними речовинами для малини. Вона також приваблює корисних комах, таких як бджоли, що сприяє кращому запиленню.​

Чого слід уникати

Не всі рослини є хорошими сусідами для малини. Наприклад, не рекомендується садити малину поруч з іншими ягодами, такими як полуниця чи чорна смородина, оскільки вони можуть конкурувати за ресурси та сприяти поширенню хвороб. Також слід уникати посадки малини поруч з рослинами, які потребують великої кількості води, оскільки це може призвести до перезволоження ґрунту та розвитку кореневих гнилей.​