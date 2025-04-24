Найчастіше малина страждає через неправильні умови

Засихання малини – поширена проблема, яка може виникати з кількох причин: порушення агротехніки, брак поживних речовин, хвороби або атака шкідників. Щоб вчасно врятувати урожай, важливо знати, як розпізнати кожну з цих проблем. Детальніше про це пише Fermer.

Помилки у вирощуванні

Найчастіше малина страждає через неправильні умови:

загущені посадки ускладнюють циркуляцію повітря і доступ світла;

нестача вологи викликає жовтіння листя і засихання ягід. Поливати слід рясно – по 12-15 літрів під кожен кущ кілька разів на сезон.

Дефіцит елементів живлення

Особливо важливий азот, який відповідає за розвиток зеленої маси. Його нестача призводить до осипання листя і зупинки росту. Регулярне внесення комплексних добрив забезпечить здоров’я кущів і гарний врожай.

Кислий ґрунт

Підвищена кислотність погіршує засвоєння поживних речовин і сприяє розвитку хвороб. Щоб це виправити, кожні 5–6 років ґрунт вапнують. Але важливо додатково внести бор та марганець, оскільки їх засвоєння може знизитися після вапнування.

Захворювання, що загрожують малині

Кореневий рак

Це бактеріальне захворювання, що вражає кореневу систему. На коренях з’являються нарости, які перешкоджають живленню. Уражені кущі слід негайно викорчовувати і знищити. Ділянку, де росла заражена малина, не використовують кілька років.

Малинова іржа

Виявляється у вигляді жовтих плям і темних горбків на листі. Це грибкова інфекція, яка спричиняє загибель куща. Боротися з нею можна за допомогою фунгіцидів або народних засобів — настоєм полину, золи чи йоду.

Хлороз

Ця хвороба викликає пожовтіння листя та дрібні плоди. Може бути спричинена як вірусом, так і нестачею поживних речовин. Якщо вірусний – не лікується, у випадку мінерального дефіциту допомагає внесення калійно-азотних добрив.

Якщо проблему не вирішити

Ігнорування симптомів може призвести до втрати не лише малини, а й інших культур, особливо у випадку грибкових інфекцій. Їх спори легко поширюються на весь сад.

Профілактика — запорука здоров’я малини