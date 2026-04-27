Кабачки вважаються невибагливою культурою, однак неправильне сусідство на грядці може суттєво вплинути на їхній урожай. Деякі рослини не лише конкурують за поживні речовини, а й сприяють поширенню хвороб і шкідників. Які культури не варто садити поруч із кабачками.

Чому не варто садити споріднені культури поруч

Одна з найпоширеніших помилок – висаджувати кабачки поряд із рослинами тієї ж родини. До них належать огірки, гарбузи, дині та кавуни. Вони мають однакові хвороби та спільних шкідників, тому інфекції швидко поширюються між рослинами.

Крім того, ці культури мають потужну кореневу систему, яка активно поглинає вологу й поживні речовини. У результаті кабачки недоотримують необхідне живлення і розвиваються значно гірше.

Як огірки та гарбуз впливають на кабачки

Огірки часто стають джерелом захворювань, які легко передаються кабачкам. До того ж обидві культури потребують багато поживних речовин, тому між ними виникає сильна конкуренція.

Гарбуз вважається ще небезпечнішим сусідом. Він швидко розростається і затінює кабачки великим листям, позбавляючи їх сонячного світла. Також можливе перезапилення, через яке плоди кабачків можуть втратити смакові якості або набувати неправильної форми.

Небезпека від динь, кавунів і картоплі

Дині та кавуни приваблюють тих самих шкідників, що й кабачки. Якщо висадити їх поруч, кількість комах значно збільшується, що ускладнює боротьбу з ними.

Картопля також є небажаним сусідом. Вона активно виснажує ґрунт, забираючи з нього значну частину поживних елементів. Через це кабачки можуть рости слабкими, а їхні плоди – втрачати смак і щільність.