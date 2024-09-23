Для ефективного захисту альтанки від холоду та збереження тепла усередині, важливо забезпечити її герметичність

З приходом осені насолоджуватись вечорами, сидячи в альтанці, стає все холодніше. Чим ви можете утеплити її на холодні пори року, пишуть «ПВХ штори».

Чим можна обігріти альтанку:

Стаціонарний обігрівач. Різноманітні типи та моделі доступні у широкому асортименті. Для їхньої роботи необхідна робоча розетка. Камін або піч-буржуйка. Оригінальний підхід до створення справжнього домашнього затишку. Така альтанка перетвориться на улюблене місце для відпочинку та дружніх зустрічей протягом усього року. Прилеглі до основної споруди приміщення можна обігріти за допомогою з'єднаної з основною теплової магістралі. Буде розумно зробити її ізольованою, так щоб у будь-який час можна було відключити приміщення від загальної системи. Це дозволить економити на опаленні, не позбавляючи себе можливості відзначати зимові свята в альтанці.

Для ефективного захисту альтанки від холоду та збереження тепла усередині, важливо забезпечити її герметичність. Утеплювати альтанку без стін, вікон і дверей немає сенсу.

Перш за все, важливо забезпечити теплоізоляцію стін та даху. Наливна підлога буде ідеальним рішенням, тоді як дверні та віконні рами потребують більш ретельного підходу у виборі. Зазвичай потрібно встановити склопакети у віконні отвори, а їх вартість напряму залежить від обраних матеріалів:

дерев'яні рами зі вставленим склом. Бюджетний варіант, який можна виготовити самостійно. Серед недоліків – слабка теплоізоляція та потреба у періодичному фарбуванні рам, заміні та чищенні скла;

безрамне оформлення загартованим склом. Найвишуканіший і надійний варіант, але його вартість буде на порядок вище навіть найякісніших склопакетів;

м'які вікна з ПВХ. Досить популярний варіант оформлення альтанок і терас. Матеріал міцний і надійний, здатний прослужити 7-10 років при мінімальному догляді цілий рік. Безсумнівною перевагою м'яких вікон є доступна вартість і можливість виготовлення полотен будь-якого розміру і конфігурацій;

ролетні штори або маркізи також користуються популярністю, хоча і обмежують огляд і освітленість приміщення. Для кращого збереження тепла всередині альтанки рекомендується використовувати ролети разом з іншими типами ізоляції;