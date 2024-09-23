Чим утеплити альтанку на зиму: три ефективні способи
Для ефективного захисту альтанки від холоду та збереження тепла усередині, важливо забезпечити її герметичність
З приходом осені насолоджуватись вечорами, сидячи в альтанці, стає все холодніше. Чим ви можете утеплити її на холодні пори року, пишуть «ПВХ штори».
Чим можна обігріти альтанку:
- Стаціонарний обігрівач. Різноманітні типи та моделі доступні у широкому асортименті. Для їхньої роботи необхідна робоча розетка.
- Камін або піч-буржуйка. Оригінальний підхід до створення справжнього домашнього затишку. Така альтанка перетвориться на улюблене місце для відпочинку та дружніх зустрічей протягом усього року.
- Прилеглі до основної споруди приміщення можна обігріти за допомогою з'єднаної з основною теплової магістралі. Буде розумно зробити її ізольованою, так щоб у будь-який час можна було відключити приміщення від загальної системи. Це дозволить економити на опаленні, не позбавляючи себе можливості відзначати зимові свята в альтанці.
Для ефективного захисту альтанки від холоду та збереження тепла усередині, важливо забезпечити її герметичність. Утеплювати альтанку без стін, вікон і дверей немає сенсу.
Перш за все, важливо забезпечити теплоізоляцію стін та даху. Наливна підлога буде ідеальним рішенням, тоді як дверні та віконні рами потребують більш ретельного підходу у виборі. Зазвичай потрібно встановити склопакети у віконні отвори, а їх вартість напряму залежить від обраних матеріалів:
- дерев'яні рами зі вставленим склом. Бюджетний варіант, який можна виготовити самостійно. Серед недоліків – слабка теплоізоляція та потреба у періодичному фарбуванні рам, заміні та чищенні скла;
- безрамне оформлення загартованим склом. Найвишуканіший і надійний варіант, але його вартість буде на порядок вище навіть найякісніших склопакетів;
- м'які вікна з ПВХ. Досить популярний варіант оформлення альтанок і терас. Матеріал міцний і надійний, здатний прослужити 7-10 років при мінімальному догляді цілий рік. Безсумнівною перевагою м'яких вікон є доступна вартість і можливість виготовлення полотен будь-якого розміру і конфігурацій;
- ролетні штори або маркізи також користуються популярністю, хоча і обмежують огляд і освітленість приміщення. Для кращого збереження тепла всередині альтанки рекомендується використовувати ролети разом з іншими типами ізоляції;
- будівельні тенти або брезент. Підійдуть для тимчасового укриття восени, але вони закриють всю видимість.
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