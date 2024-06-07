Краще мангальну зону на дачі розташовувати під спеціальним навісом

Альтанка – це чудове місце для відпочинку влітку. А якщо всередині розмістити ще мангал, то усі вихідні та свята проходитимуть саме там. Як вибрати місце під альтанку і яким може бути мангал, читайте на ZAXID.NET.

Місце для альтанки

Місце для альтанки з мангалом має бути:

Захищеним від негоди. Краще мангальну зону на дачі розташовувати під спеціальним навісом з огорожею або знайти місце на ділянці, закрите від вітру, пише «Зелена садиба».

Пожежобезпечним. Розташовуйте мангал якнайдалі від житлового будинку або господарських будівель, виконаних із легкозаймистих матеріалів.

Зручним. Бесідку з мангалом слід розташувати недалеко від водогону, щоб можна було помити руки, а в екстренному випадку швидко загасити вогонь.

Мальовничим. За можливості обирайте куточок ділянки, де б вам було приємно проводити час і насолоджуватися ландшафтом.

Облаштування альтанки з мангалом

Затишок. Необхідно створити у зоні відпочинку затишок за допомогою декору, з урахуванням особливостей використання цього місця. Не перестарайтеся з текстилем. Наприклад, тканинні навіси робити не варто, адже іскра може завдати шкоди. Додайте садові меблі: лаву або декілька стільців та невеликий столик.

Освітлення. Щоб в альтанці було комфортно відпочивати не лише вдень, а й вночі – зробіть освітлення. Можливо, буде достатньо гірлянд із лампочками на батарейках, оскільки проводити електрику в альтанку – це додаткова робота та витрати.

Зручне зберігання продуктів. Щоб не бігати щоразу в будинок і назад, подбайте про те, щоб було зручно принести продукти в альтанку та скласти їх там. Можна поставити невеликий стелаж. А якщо ваша альтанка таки обладнана електрикою, можна організувати невеликий холодильник.

Оновіть мангал. Нові грилі коштують чимало. Якщо у вас на дачі є старий мангал, можна освіжити його зовнішній вигляд, перефарбувавши своїми руками.

Мангал для бесідки