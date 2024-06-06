Для відкритих басейнів краще робити високі борти

Одним зі способів охолодитись у спекотну літню погоду – скупатись у прохолодній водоймі. Для людей, у яких є власне подвір’я чудовою альтернативою річці може стати басейн. Як правильно обрати місце під басейн, читайте на ZAXID.NET.

Відкритий простір

Штучним водоймам шкідливе сусідство з чагарниками і деревами, пише Remontu. Стінки басейну руйнуються їх корінням, вода засмічується листям, а крона затемнює територію, закриваючи сонце. Тому басейн на дачі краще робити на відкритому просторі.

Басейн на височині

Оптимальним варіантом є височина або ухил природного рельєфу. У цих випадках:

знижується обсяг земляних робіт і є достатньо дренажу;

труби зовнішньої каналізації заглиблюються на мінімальний рівень;

полегшується розміщення насосного обладнання і систем водопідготовки.

Висота бортів

Для відкритих басейнів краще робити високі борти, для закритих – переливні модифікації у рівень з підлогою. Виробники пропонують асортимент чаш з полімерів класичних чи асиметричних форм з однаковою або змінною глибиною.

Заглиблений басейн

Заглиблені конструкції зручніші в експлуатації, ніж наземні. Однак варто врахувати, що заглиблені варіанти менш мобільні.